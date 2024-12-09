Η Πειραιώς δημιούργησε το πρόγραμμα “Piraeus Startup Accelerator” που στοχεύει στην υποστήριξη της βιώσιμης νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, και στην ενίσχυση της καινοτομίας στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καλύψει το κενό χρηματοδότησης που υπάρχει στην ελληνική αγορά, προσφέροντας σε νέες, καινοτόμες επιχειρηματικές ομάδες τα εργαλεία, την τεχνογνωσία, τη δικτύωση και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη. Με τα εργαλεία αυτά τους δίνεται η δυνατότητα να μετατρέψουν τις ιδέες ή τις τεχνολογίες τους σε πρωτότυπες, βιώσιμες και διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, προϊόντα και υπηρεσίες (Minimum Viable Products - MVPs).

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος, δίνεται στους νέους/νέες επιχειρηματίες η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους επαγγελματίες, εταιρίες με τεχνογνωσία, πιθανούς συνεργάτες και επενδυτές, πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανισμούς για να τους υποστηρίξουν στην επαγγελματική τους πορεία και την επίτευξη των στόχων τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με φορείς, που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων καινοτομίας, ώστε να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες, τις ευκαιρίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών οικονομιών στις οποίες απευθύνονται.

Piraeus Startup Accelerator Ιωαννίνων και Πάτρας

Το Piraeus Startup Accelerator Ιωαννίνων και Πάτρας σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Κόμβο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας “Point of Synergy” και έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικής κουλτούρας στην ελληνική περιφέρεια, δίνοντας ευκαιρίες εξέλιξης σε νέες και υφιστάμενες νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), των οποίων τουλάχιστον το 50% των εταίρων/μετόχων είναι νέοι/νέες 18-34 ετών.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν:

εξειδικευμένη εκπαίδευση για την εξέλιξη μιας επιχειρηματικής ιδέας σε startup και στη δημιουργία MVPs (π.χ. επιλογή συνεταίρων, σχεδιασμός προϊόντος, fundraising, νομικά και φορολογικά θέματα, βασικές αρχές marketing για startups, παρουσίαση πρωτοτύπων σε επενδυτές – investors’ pitch),

στρατηγική καθοδήγηση από εξειδικευμένους μέντορες σε τομείς, όπως η τεχνολογία, το μάρκετινγκ, η επιχειρηματική ανάπτυξη και ο τραπεζικός κλάδος

ευκαιρίες δικτύωσης με επενδυτές, οργανισμούς και άλλες νεοσύστατες επιχειρήσεις (startups),

οικονομική επιβράβευση στο πλαίσιο διαγωνισμού συνολικής αξίας €5.000 στις νικήτριες ομάδες για τη δημιουργία και δοκιμή του MVP.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στα Ιωάννινα και την Πάτρα, οι ομάδες που συμμετείχαν θα παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ειδική εκδήλωση (pitching event) που θα διοργανώσει η Πειραιώς.

Piraeus Startup Accelerator Αθήνας

Περισσότερες ανακοινώσεις σχετικά με τον Επιταχυντή της Αθήνας θα γίνουν πολύ σύντομα.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και τους όρους συμμετοχής και δηλώστε συμμετοχή στο https://www.equall.gr/

Το πρόγραμμα “Piraeus Startup Accelerator” εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Equall-Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων και ειδικότερα στον πυλώνα της Νέας Γενιάς.



