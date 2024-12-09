Δεύτερο κύμα αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους για πανώλη κι ευλογιά – Μέχρι σήμερα πιστώθηκαν από το ΥΠΑΑΤ προς τις Περιφέρειες 13,3 εκατ. ευρώ

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συνέπεια προς τους κτηνοτρόφους, συνεχίζει τις πληρωμές αποζημιώσεων για τα ζώα που θανατώθηκαν εξ αιτίας της πανώλης και της ευλογιάς, σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 687/2020.

Σήμερα πιστώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους λογαριασμούς των Περιφερειών 7,6 εκατ. ευρώ για να καταβληθούν στους δικαιούχους κτηνοτρόφους.

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα που ξεκίνησε η καταβολή αποζημιώσεων, είχαν πιστωθεί στις Περιφέρειες 5,7 εκατ. ευρώ για να καταβληθούν σε δικαιούχους κτηνοτρόφους, αλλά και για να καλυφθούν έξοδα των Περιφερειών.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν πιστωθεί στις Περιφέρειες για αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους, τα ζώα των οποίων επλήγησαν από τις δύο ζωονόσους αλλά και για κάλυψη εξόδων που έκαναν οι Περιφέρειες, περισσότερα από 13,3 εκατ. ευρώ.

