Bήμα - βήμα η διαδικασία υποβολής αίτησης επιδότησης ρεύματος για τις επιχειρήσεις

Η πλατφόρμα υποβολής των σχετικών αιτημάτων θα παραμείνει ανοικτή για ένα μήνα, έως και την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025

Επιδοτήσεις ρεύματος, για επιχειρήσεις

Τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιδότησης για το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας της περιόδου Δεκεμβρίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025 περιγράφει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχετική παρουσίαση. 

Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα, Δευτέρα 12 Μαΐου 2025 και ώρα 12.30 μ.μ. και θα παραμείνει ανοικτή για ένα μήνα, έως και την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025. 

Η παρουσίαση απεικονίζει τα βήματα που πρέπει να ολοκληρώσει κάθε ενδιαφερόμενος στην πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ https://power4business.deddie.gr/.

Δείτε εδώ παραδείγματα.

