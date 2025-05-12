Τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιδότησης για το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας της περιόδου Δεκεμβρίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025 περιγράφει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχετική παρουσίαση.
Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα, Δευτέρα 12 Μαΐου 2025 και ώρα 12.30 μ.μ. και θα παραμείνει ανοικτή για ένα μήνα, έως και την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025.
Η παρουσίαση απεικονίζει τα βήματα που πρέπει να ολοκληρώσει κάθε ενδιαφερόμενος στην πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ https://power4business.deddie.gr/.
Δείτε εδώ παραδείγματα.
