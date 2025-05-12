Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάσσεται το έργο «Προληπτικές εξετάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές και Εθνικό Πρόγραμμα συστηματικού προγεννητικού ελέγχου», συνολικού προϋπολογισμού 4.970.865 ευρώ, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και σε συνεργασία με την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Αντικείμενο του έργου είναι η δωρεάν διενέργεια προληπτικών εξετάσεων σε πολίτες που διαμένουν σε ορεινές περιοχές και νησιά με λιγότερους από 10.000 μόνιμους κατοίκους. Οι εξετάσεις αφορούν όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας (πχ παιδιά, ηλικιωμένους). Επιπρόσθετα, έχει προβλεφθεί η παροχή εξετάσεων και σε εγκύους καθώς και συμβουλευτική αναφορικά με τον προγεννητικό έλεγχο.

Για την υλοποίηση του έργου θα χρησιμοποιηθούν οι υποδομές των υφιστάμενων Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) που λειτουργεί ο ΕΟΔΥ. Για τους σκοπούς του έργου, το υφιστάμενο προσωπικό των ΚΟΜΥ θα ενισχυθεί από γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με επίσημους υπολογισμούς, στην Ελλάδα περίπου 124.000 κάτοικοι διαμένουν σε 87 νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.

Ενώ, περίπου 213.000 κάτοικοι διαμένουν σε 38 ορεινές περιοχές με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. Εκτιμάται δε, ότι ο πληθυσμός των εγκύων γυναικών σε αυτές τις περιοχές είναι περίπου 4.700.

