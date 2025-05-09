Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται την επιδότηση ρεύματος - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποια η διαδικασία

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τη Δευτέρα 12 Μαΐου, ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση ρεύματος των επιχειρήσεων για το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών κι Ενέργειας εξέδωσαν την εγκύκλιο που ορίζει τους δικαιούχους για την ….αποφυγή παρεξηγήσεων.

Οι δικαιούχοι λοιπόν της επιδότησης είναι όλες οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023 έως 10εκατ€ και ταυτόχρονα έχουν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εμπορικής/γενικής ή βιομηχανικής χρήσης. Εξαιρούνται βάσει του κανονισμού de minimis όσες δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

Έχουν γνωστοποιήσει στον διαχειριστή δικτύου και στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας τον ΑΦΜ τους.

Είχαν κυμαινόμενο τιμολόγιο την περίοδο Δεκέμβριος 2024-Φεβρουάριος 2025

Δεν έχουν ιστορικό ρευματοκλοπής από την 1η Ιανουαρίου του 2020 κι έπειτα από την οποία να απορρέουν εκκρεμούσες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με το τζίρο τους:

Κατηγορία Α με ακαθάριστα έσοδα έως 500.000€ και επιδότηση 0,02€/Kwh στο σύνολο της κατανάλωσης.

Κατηγορία Β με ακαθάριστα έσοδα από 500.001€ έως 1 εκατ.€ με επιδότηση 0,02€/Kwh στο 80% της κατανάλωσης

Κατηγορία Γ με ακαθάριστα έσοδα από 1.000.001€ έως 10εκατ€. με επιδότηση 0,02€/Kwh στο 60% της κατανάλωσης.

Κατηγορία Δ οι πιο ενεργοβόρες επιχειρήσεις, δηλαδή αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων με ακαθάριστα έσοδα έως 10εκατ€. Η επιδότηση εδώ είναι 0,04€/Κwh στο σύνολο της κατανάλωσης.

Ειδικά για νέες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν παρουσιάζουν ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023, αυτές τεκμαίρεται ότι ανήκουν στην Α κατηγορία.

Για όλες τις κατηγορίες η ενίσχυση δίνεται με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου de minimis.

Για τις νέες συνδέσεις έως και τις 28 Φεβρουαρίου η επιδότηση θα δοθεί με αναλογία ημερών.



Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή πίστωσης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου. Τυχόν επιπλέον ποσά που προκύψουν θα δοθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου.



Για την κατοχύρωση της επιδότησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνδεθεί με τους κωδικούς taxis στο https://www.power4business.deddie.gr. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή από 12/5 έως 12/6.

Μετά τις 12 Ιουνίου η αίτηση είναι αδύνατη.

Στη συνέχεια ο δικαιούχος δηλώνει την παροχή για την οποία αιτείται την ενίσχυση και δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν πρόκειται για αγροτική ή κοινόχρηστη παροχή.

Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να εκτιμηθεί το ύψος της επιδότησης ενδεχομένως ο ΔΕΔΔΗΕ να ζητήσει κάποια επιπλέον στοιχεία



Μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης γίνεται ο υπολογισμός της ενίσχυσης. Επίσης, θα γίνεται και διασταύρωση του ΑΦΜ της επιχείρησης για να διαπιστωθεί αν υπάρχει παράβαση του κανόνα de minimis σχετικά με τις κρατικές επιδοτήσεις των επιχειρήσεων

Αν ο ΑΦΜ έχει επιδοτήσεις ίσες ή μεγαλύτερες του de minimis, η αίτηση απορρίπτεται και εμφανίζεται μήνυμα μη επιλεξιμότητας για λόγους υπέρβασης του ορίου.

Αν ο ΑΦΜ έχει αξία επιδότησης ηλεκτρικού ρεύματος η οποία, αθροιστικά με τις επιδοτήσεις του, υπερβαίνει το όριο de minimis, τότε εμφανίζεται ως ποσό επιδότησης ηλεκτρικού ρεύματος εκείνο το οποίο επιτρέπει την μη υπέρβαση του ορίου de minimis

Αν ο ΑΦΜ έχει αξία επιδότησης ηλεκτρικού ρεύματος η οποία, αθροιστικά με τις επιδοτήσεις του, είναι μικρότερη του ορίου de minimis τότε εμφανίζεται ακέραια η αξία επιδότησης.

Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώσει τους παρόχους έως τις 18 Ιουνίου και εκείνοι θα αναλάβουν τα των επιδοτήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.