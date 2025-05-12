Την όρεξη των επενδυτών για νέες τοποθετήσεις διεθνώς έχει πυροδοτήσει η ανακοίνωση ΗΠΑ και Κίνας ότι συμφώνησαν σε μια προσωρινή «ανακωχή» του εμπορικού πολέμου με απώτερο στόχο την επίτευξη μιας ισορροπημένης εμπορικής συμφωνίας.

Η δραστική μείωση των εκατέρωθεν δασμών που αποφάσισαν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη για 90 ημέρες, προκειμένου να δοθεί πρόσθετος χρόνος στις αντιπροσωπείες τους να επιλύσουν τις εμπορικές τους διαφορές, ήταν η αφορμή που αναζητούσαν οι αγορές για να κινηθούν υψηλότερα.

Την αρχή έκαναν οι αγορές στην Ασία, με τα χρηματιστήρια της Ευρώπης να λαμβάνουν τη σκυτάλη, ενώ για σημαντικά κέρδη προαλείφονται και οι επενδυτές στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Ειδικότερα, στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,87% στις 542,64 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα «βαριά χαρτιά» της Ευρωζώνης σημειώνει «άλμα» 1,73%.

Σημαντικά κέρδη σημειώνουν και τα επιμέρους χρηματιστήρια. Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX προσθέτει 1,18%, στο Παρίσι ο CAC 40 καταγράφει άνοδο 1,28%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 κινείται 0,44% υψηλότερα.

Ανοδικά κινούνται και τα χρηματιστήρια της ευρωπεριφέρειας, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να κερδίζει 1,55% και τον IBEX 35 στη Μαρδίτη να ενισχύεται κατά 0,72%.

Η προσωρινή μείωση των υψηλότατων δασμών που έχουν επιβάλλει ΗΠΑ και Κίνα, όπως είναι φυσικό, έχει δώσει ισχυρή ώθηση στις μετοχές των ναυτιλιακών εταιρειών, όπως του ναυτιλιακού κολοσσού AP Moeller-Maersk, που εκτινάσσεται σχεδόν 12% υψηλότερα στο ταμπλό της Κοπεγχάγης.

Ισχυρή άνοδος στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Το διεθνές θετικό κλίμα είναι εμφανές και στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπου ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 1.769,03 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 1,06%

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 28,79 εκατ. ευρώ επί 6,14 εκατ. τεμαχίων μετοχών που έχουν αλλάξει χέρια.

Ο «βαρύς» FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως καταγράφει άνοδο 1,12% και ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως 0,94%. Ο τραπεζικός FTSE ΧΑ καταγράφει κέρδη 2,10%.

Ράλι στην Ασία

Ράλι σημείωσαν νωρίτερα οι μετοχές στα χρηματιστήρια της Ασίας-Ειρηνικού, με «καύσιμο» την 90ήμερη συμφωνία για μείωση των δασμών που θεωρείται ένα σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Της ανόδου στις αγορές της περιοχής ηγήθηκε το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, με τον δείκτη Hang Seng να καταγράφει κέρδη σχεδόν 3%, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 26 Μαρτίου, με οδηγό τον τεχνολογικό δείκτη που σημείωσε «άλμα» άνω του 5%.

Αξιόλογα κέρδη της τάξης του 1,16% σημείωσε και ο δείκτης CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα, ενώ ο δείκτης SZSE Component της Σεντζέν έκλεισε με άνοδο 1,72%.

Ισχυρή άνοδο σημείωσαν και οι δείκτες στη Νότια Κορέα, με τον Kospi να γράφει κέρδη 1,17% και τον Kosdaq, της μικρής κεφαλαιοποίησης, να ενισχύεται κατά 0,4%.

Στην Ταϊβάν, ο δείκτης Taiwan Weighted ενισχύθηκε κατά 1,81%, ενώ στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο 0,38% και ο ευρύτερος Topix ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση 0,31% υψηλότερα.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX ενισχύθηκε οριακά κατά 0,3%.

Εν τω μεταξύ, η αποκλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν οδήγησε σε σημαντική άνοδο τους χρηματιστηριακούς δείκτες και των δύο χωρών. Συγκεκριμένα, στην Ινδία, ο Nifty 50 κατέγραψε άλμα 3,62% και ο BSE Sensex κέρδισε 3,60% επίσης, ενώ στο Πακιστάν ο δείκτης KSE-100 εκτινάχθηκε 9,36% υψηλότερα, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 23 Απριλίου.

Ισχυρά κέρδη δείχνουν τα futures στη Wall Street

Η προσωρινή συμφωνία Ουάσιγκτον-Πεκίνου έχει φτιάξει το κέφι των επενδυτών και στην αμερικανική αγορά, όπως δείχνουν οι προσυνεδριακές συναλλαγές στη Wall Street.

Ειδικότερα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones ενισχύονται κατά 2%, αυτά του ευρύτερου S&P 500 σημειώνουν άνοδο 2,7%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq γράφουν κέρδη 3,77%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.