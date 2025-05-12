Η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει τα δάνεια που έλαβε στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης της χώρας 10 χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο, σε μια κίνηση που έχει στόχο να ελαφρύνει το βάρος του χρέους της χώρας στο μέλλον. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Bloomberg τη Δευτέρα, από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN.

«Πρέπει να τα έχουμε αφήσει εντελώς πίσω μας έως το 2031», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η δημοσιονομική σύνεση δεν είναι πολιτική επιλογή «είναι καθεστώς».

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η τελευταία αποπληρωμή αυτού του συνόλου δανείων είχε προγραμματιστεί για το 2041, αλλά η κυβέρνηση της Αθήνας θέλει να αποπληρώσει το πλήρες ποσό έως το 2031, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Υπενθυμίζεται ότι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg τον περασμένο Νοέμβριο, είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα έχει ήδη αποπληρώσει ορισμένα από τα δάνειά της νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και σχεδιάζει να το κάνει ξανά το 2025.

Η Ελλάδα οφείλει σήμερα 31,6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της λεγόμενης Δανειακής Διευκόλυνσης για την Ελλάδα, από το σύνολο των αρχικών δανείων ύψους 52,9 δισ. ευρώ που έλαβε από χώρες της ευρωζώνης το 2010. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα χρειάστηκε συνολικά τρία διεθνή προγράμματα διάσωσης, κυρίως από χώρες της ευρωζώνης, κατά τη διάρκεια της σχεδόν δεκαετούς κρίσης δημόσιου χρέους της.

Η κίνηση για την πρόωρη αποπληρωμή περαιτέρω δανείων έρχεται καθώς η Αθήνα συνεχίζει να ξεπερνά τους δημοσιονομικούς στόχους της, και έχει στόχο την ελάφρυνση των υποχρεώσεων της χώρας από το 2032 και μετά.

Το 2018, το ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης ενέκρινε μια σειρά μέτρων ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης -μεταξύ άλλων- της αναβολής της καταβολής τόκων και των αποπληρωμών, που σημαίνει ότι η χώρα δεν θα αρχίσει να αποπληρώνει το μεγαλύτερο μέρος των δανείων που εκταμιεύτηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος διάσωσης μέχρι το 2033.

Η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του GLF εξομαλύνει ακόμη περισσότερο τις υποχρεώσεις της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι το δημόσιο χρέος της χώρας μειώθηκε στο 153,6% του ΑΕΠ το 2024, σε σύγκριση με τον στόχο του 154%, και μειώθηκε επίσης σε ονομαστικούς όρους. Φέτος, αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 150%.



Πηγή: skai.gr

