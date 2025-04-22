Άμεσα θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις ρεύματος προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα αφορούν αναδρομικά στους μήνες Δεκέμβριο 2024, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2025, όπως σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε ότι από αυτές τις επιδοτήσεις θα αποκλειστούν οι επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν προβεί σε ρευματοκλοπή, με το μερίδιό τους να μοιράζεται στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. «Είναι ζήτημα ηθικής τάξεως», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στη συγκρότηση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο, με την οποία αποτυπώνεται ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ελλάδας, ο υπουργός τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που η ελληνική πολιτεία οριοθετεί λεπτομερείς χρήσεις των θαλάσσιων ζωνών της, υλοποιώντας την υποχρέωση που απορρέει από την Οδηγία 2014/89/ΕΕ και ασκώντας τα δικαιώματά της που πηγάζουν από το Διεθνές Δίκαιο. «Για πρώτη φορά ερχόμαστε και οριοθετούμε όρους αλιείας, πολιτιστικής προστασίας, τουρισμού, θέτοντας τις βάσεις για σταθερή οικονομία, ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ υπάρχει και γεωπολιτική διάσταση, γιατί για πρώτη φορά κατατίθεται σε ρυθμιστικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο χάρτης με όλη την υφαλοκρηπίδα της χώρας μας, με πλήρη επήρεια και στην ηπειρωτική ζώνη και στα νησιά», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι πριν το τέλος Απριλίου θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα αφορά στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για έρευνες υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Νότια Κρήτη 1» και «Νότια Κρήτη 2», κίνηση που αποτελεί συνέχεια της αποδοχής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εν λόγω θαλάσσιες περιοχές που υπεβλήθη από την εταιρεία Chevron Balkans Exploration B.V.

Σε ερώτηση για την πρόσφατη, νέα αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, από την S&P αυτήν τη φορά, επεσήμανε την πολύ μεγάλη σημασία αυτής της εξέλιξης, δεδομένου ότι, όπως είπε, «αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών προς τη χώρα, κάτι που σημαίνει επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, καλύτερους μισθούς, υψηλή ανταγωνιστικότητα».

«Στόχος της κυβέρνησης είναι να διαφυλάξει τη δημοσιονομική σταθερότητα, να κάνει την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών καλύτερη και να επιστρέψει μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης σε αυτούς, με σύνεση και δικαιοσύνη», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.

