Επίδομα θέρμανσης: Μπαίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Αντίστροφα μετρά πια ο χρόνος για την καταβολή της προκαταβολής του επιδόματος θέρμανσης: Οι δικαιούχοι θα λάβουν την α’ δόση της ενίσχυσης που τους αναλογεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, καθώς θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα χρήματα της προκαταβολής στις 23 Δεκεμβρίου. Το τελικό ποσό που θα εισπράξει κάθε δικαιούχος πάντως θα οριστικοποιηθεί τον… Μάιο του 2026, αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.



Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με:

το είδος του καυσίμου,

την περιοχή κατοικίας

και την δριμύτητα του ψύχους.

Στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, τα ποσά ενίσχυσης αυξάνονται έως και 25%, φτάνοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ, σύμφωνα με τον ειδικό κλιματικό συντελεστή.

Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης και οι 2+1 δόσεις

Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 2+1 δόσεις.

Οι ειδικότερες ημερομηνίες καταβολής έχουν ως εξής:

α) Έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

β) Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

γ) Και η επιπλέον πληρωμή, ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

Πως διαμορφώνεται το επίδομα ανάλογα με την πηγή θέρμανσης

Τα ποσά που χορηγούνται ως επιδότηση διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, καθώς άλλα χρήματα να εισπράττει όποιος «καίει» ρεύμα, διαφορετικά όποιος καταναλώνει πετρέλαιο, άλλα ποσά για φυσικό αέριο και άλλα για καυσόξυλα.

Όλα ξεκινούν από τον ποσό αναφοράς του επιδόματος που ανέρχεται σε τριακόσια ογδόντα (380) ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ), σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων, σε τριακόσια είκοσι πέντε (325) ευρώ για χρήση φυσικού αερίου, και σε τριακόσια (300) ευρώ για χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου, προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Δύο κατοικίες, που βρίσκονται στην ίδια γειτονιά, μπορεί να δικαιούνται τελείως διαφορετικό επίδομα, επειδή χρησιμοποιούν διαφορετικό θερμαντικό μέσο.

Για παράδειγμα, στο Κ. Νευροκόπι του νομού Δράμας, το οποίο έχει συντελεστή (βαθμοημέρες) 1,27 και 1.855 κατοίκους, όπου υπάρχει και δικαίωμα επιδότησης και για χρήση πέλετ ή καυσόξυλων, το βασικό επίδομα για ένα νοικοκυριό διαμορφώνεται ως εξής, ανάλογα με το θερμαντικό μέσο:

Ρεύμα: 754 ευρώ

Πέλετ: 714 ευρώ

Καυσόξυλα: 695 ευρώ

Φυσικό αέριο: 645 ευρώ

Πετρέλαιο: 595 ευρώ

Αντίστοιχα, στον Χολαργό, όπου δεν επιδοτούνται ούτε τα καυσόξυλα, ούτε το πέλετ και ο κλιματικός συντελεστής είναι 0,54, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Ρεύμα: 205 ευρώ

Φυσικό αέριο: 176 ευρώ

Πετρέλαιο: 162 ευρώ

Ποια στοιχεία καθορίζουν το τελικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης

Καθοριστικοί παράγοντες για την διαμόρφωση του τελικού ποσού του επιδόματος είναι και η περιοχή διαμονής που ουσιαστικά προσδιορίζει και τον Κλιματικό Συντελεστή, αλλά και ο Συντελεστής Τρεχουσών Καιρικών Συνθηκών που ανακοινώνεται την άνοιξη από την Ε.Μ.Υ.

Επί της ουσίας το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε νοικοκυριό και το εάν αυτό θα είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από πέρυσι ουσιαστικά το καθορίζει η … Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Και αυτό γιατί κάθε δικαιούχος αφού έχει εισπράξει το 60% της ενίσχυσης, θα δει το τελικό ποσό να διαμορφώνεται μετά την έκδοση των στοιχείων της ΕΜΥ κατά την άνοιξη για τις συνθήκες που επικράτησαν κατά την διάρκεια του χειμώνα σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Έτσι, για τον υπολογισμό του επιδόματος χρησιμοποιούνται συντελεστές που εκφράζουν τόσο τις κλιματικές όσο και τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς της Ελληνικής Επικράτειας, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών θέρμανσης.

Αυτές αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα του κλίματος και των καιρικών συνθηκών μιας περιοχής και επομένως της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση.

Οι κλιματικοί συντελεστές των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας (ΣΚ) αποτυπώνονται σε σχετική λίστα, ενώ οι συντελεστές που εκφράζουν τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες (ΣΟ-Μ) θα καθοριστούν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2025 - Μάρτιος 2026, την προσεχή άνοιξη.



