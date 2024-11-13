LAMDA Development: 155% αύξηση των Ενοποιημένων κερδών EBITDA προ αποτιμήσεων στα €89,8 εκατ. το Εννεάμηνο 2024

Εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις στο εννεάμηνο του 2024 κατέγραψε η LAMDA Development σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία σημείωσε:

- Νέο ιστορικό ρεκόρ κερδών EBITDA για τις Μαρίνες στα €16 εκατ., αυξημένα 14% έναντι του 2023

- Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας EBITDA για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) στα €31 εκατ., μαζί με σχεδόν €1 δις εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου μέχρι 31.10.2024, ξεπερνώντας ήδη το στόχο που είχε τεθεί για το τέλος του 2024

- Αύξηση 483% έναντι του 2023 στα Αναπροσαρμοσμένα Καθαρά Αποτελέσματα

- Συνολικά κέρδη προ-φόρων €173 εκατ. (€0,98 ανά μετοχή) από τις 3 πρόσφατες συναλλαγές πωλήσεων οικοπέδων στο Έργο του Ελληνικού, εκ των οποίων μόλις €39 εκατ. έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2024 ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: “Όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και στο Εννεάμηνο 2024. Τα Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία, όπως και οι Μαρίνες, συνεχίζουν να δημιουργούν νέα ρεκόρ κερδοφορίας. Παράλληλα οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Έργο Ελληνικού πλησιάζουν ήδη το €1 δις έχοντας ξεπεράσει το στόχο των €900εκ, δύο μήνες νωρίτερα έναντι του στόχου μας για το τέλος του έτους. Οι πωλήσεις των οικιστικών αναπτύξεων συνεχίζουν με δυναμικούς ρυθμούς, με τις κρατήσεις στη γειτονιά Little Athens να έχουν φτάσει το 85% των διαθέσιμων προς πώληση διαμερισμάτων. Η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών είναι πλέον ορατή σε όλα τα μέτωπα, ενώ αναμένουμε εντατικοποίηση του ρυθμού εργασιών τα επόμενα τρίμηνα, παρά τις δυσκολίες της κατασκευαστικής αγοράς.”

Πηγή: skai.gr

