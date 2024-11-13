Νέο ρεκόρ για το Bitcoin - Ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 92.700 δολάρια

Νέο ρεκόρ σημείωσε το Bitocin, καθώς για πρώτη φορά ξεπέρασε τα 92.000 δολάρια, φτάνοντας μέχρι και τα 92.766 δολάρια, σύμφωνα με το investing.com, σημειώνοντας κέρδη περίπου 6,50% τις τελευταίες 24 ώρες, με το δημοφιλέστερο διεθνώς κρυπτονόμισμα να συνεχίζει την εντυπωσιακή άνοδο μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του κόσμου σημειώνει ράλι άνω του 30% από τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, «αγγίζοντας» ιστορικό προηγούμενο υψηλό στα 89.599 την Τρίτη.

Ο Τραμπ θεωρείται πιο υποστηρικτικός απέναντι στα κρυπτονομίσματα έναντι της υποψηφίας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, και η αγορά προεξοφλεί μια πιο ήπια γραμμή σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο της συγκεκριμένης αγοράς, υπό τη νέα κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί φιλικότερους ρυθμιστικούς κανόνες όσον αφορά τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων την ώρα που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα παίρνει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, επιτρέποντάς του έτσι ανεμπόδιστα να προωθεί ατζέντα του. Άλλες υποσχέσεις του Τραμπ περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός στρατηγικού αποθέματος Bitcoin και την προώθηση της εγχώριας εξόρυξής του, ώστε να καταστούν οι ΗΠΑ η διεθνής «πρωτεύουσα» των κρυπτονομισμάτων.

Η στάση του αντικρούει την καταστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στον διχαστικό κλάδο υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η αλλαγή τόνου έχει ενεργοποιήσει την κερδοσκοπική αγορά τόσο μεγάλων όσο και μικρών κρυπτονομισμάτων, αυξάνοντας την αξία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικά σε περίπου 3,1 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGecko.

Φρενίτιδα

Το Bitcoin βρίσκεται σε «φρενίτιδα», ανέφερε χθες ο Chris Weston, επικεφαλής έρευνας στην Pepperstone Group. «Το ερώτημα για τους traders είναι αν υπάρχει ακόμη χώρος για περαιτέρω άνοδο ή να περιμένουν μια μικρή υποχώρηση μετά την παρορμητική ανοδική τάση».

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης ότι το Bitcoin θα ξεπεράσει τα 100.000 δολάρια πριν από το τέλος του έτους, σύμφωνα με στοιχεία από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Deribit.

Στο μεταξύ, η εταιρεία λογισμικού MicroStrategy αγόρασε περίπου 27.200 Bitcoin έναντι περίπου 2 δισ. δολαρίων μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου.

Οι traders προς το παρόν δίνουν ελάχιστη σημασία σε ερωτήματα όπως το πόσο γρήγορα ο Τραμπ θα εφαρμόσει την ατζέντα του ή αν ένα στρατηγικό απόθεμα αποτελεί ένα ρεαλιστικό βήμα. Η επενδυτική διάθεση απεικονίζεται από τον πρόσφατο διπλασιασμό της τιμής του Dogecoin που προωθείται από τον υποστηρικτή του Τραμπ, Ίλον Μασκ.

Για το 2024, το Bitcoin σημειώνει ράλι περίπου 110%, υποβοηθούμενο και από τις μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Η άνοδος του κρυπτονομίσματος ξεπερνά τις αποδόσεις διεθνών μετοχών και του χρυσού.

Οι εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ξόδεψαν πολλά χρήματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ για να ενισχύσουν τους υποψηφίους που θεωρούνταν ευνοϊκοί για τα συμφέροντά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ έκανε μια στροφή και έγινε υποστηρικτής μιας βιομηχανίας την οποία κάποτε χαρακτήριζε απάτη.

