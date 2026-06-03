Του Βαγγέλη Δουράκη

Ρύθμιση χρεών προς Εφορίες και Ασφαλιστικά Ταμεία σε 72 δόσεις, πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τις 420 δόσεις σε περισσότερους και άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, προβλέπονται μεταξύ άλλων στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αν και κατά βάση οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις προσφέρουν «ανάσες» σε όσους έχουν «ανοιχτούς λογαριασμούς» με το Δημόσιο, εντούτοις κρύβουν «παγίδες» που δεν μπορείς να αποφύγεις.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση των 72 δόσεων: Όποιος αποφασίσει να ενταχθεί στην ρύθμιση θα βρεθεί αντιμέτωπος με «τσουχτερό» επιτόκιο το οποίο διαμορφώνεται στο 5,87%, αλλά δεν είναι το μόνο «αγκάθι». Τα σχόλια επί του νομοσχεδίου το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, εστιάζουν -όσον αφορά στην εν λόγω ρύθμιση- και στην απουσία πρόβλεψης για την διαγραφή προσαυξήσεων και στον υπολογισμό τόκων… επί των τόκων, όπως και την επιλογή της ημερομηνίας που καθορίζει το ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις και ποιοι όχι.

«Ψιλά γράμματα» και «παγίδες» στις 72 δόσεις

Συγκεκριμένα, χρήστης σχολιάζει: «Από την στιγμή που τίθενται όροι, οι οποίοι απέτυχαν στο παρελθόν, δυστυχώς φοβάμαι ότι θα συμβεί τώρα το ίδιο. Αρχικά ο χρονικός περιορισμός που υπάρχει με το μέχρι ποια ημερομηνία πρέπει να έχουν καταστεί οι οφειλές ληξιπρόθεσμες αφήνει πολλούς οφειλέτες έξω από τις ρυθμίσεις. Κατά δεύτερον και πολύ βασικό κατά την γνώμη μου, είναι άκρως προβληματικό το γεγονός ότι κεφαλαιοποιούνται οι μέχρι στιγμής τόκοι χωρίς να γίνεται έστω και μια ποσοστιαία διαγραφή. Το γεγονός δε, ότι θα υπολογιστούν και τόκοι επί των τόκων σε ότι κεφαλαιοποιήθηκε μέχρι τώρα, καθιστά την αποπληρωμή ακόμη δυσκολότερη. Πέρα από τα παραπάνω θα έπρεπε να απεμπλακεί η απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση που δημιουργηθούν νέες οφειλές ή δεν πληρωθεί και απωλεσθεί μία άλλη ρύθμιση. Από την στιγμή που ένας οφειλέτης εξακολουθεί και αποπληρώνει μία ρύθμιση είναι άσκοπο να τον πετάει έξω το σύστημα λόγω νέων οφειλών. Ας τον αφήσει να πληρώνει τουλάχιστον αυτά που μπορεί. Τέλος να μπορεί κάποιος να εντάξει ξανά σε ρύθμιση οφειλές που ρυθμίστηκαν στο παρελθόν και για κάποιον λόγο οι ρυθμίσεις χάθηκαν».

Άλλος χρήστης, επίσης για τις 72 δόσεις λέει: «Για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα και ευρεία αποδοχή ή ρύθμισης των 72 δόσεων θα πρέπει να γίνει διαγραφή προσαυξήσεων τουλάχιστον των τόκων ή έστω γενναία μείωση αυτών ώστε να καταστεί εφικτή η ένταξη και μεγαλύτερων οφειλών, αλλά και να είναι βιώσιμη η ρύθμιση. Θέλω να ρυθμίσω, θέλω να πληρώσω δώστε μου την δυνατότητα που δεν έχω σήμερα και πού σε προηγούμενες ρυθμίσεις πάντα υπήρχε. Την διαγραφή προσαυξήσεων».

Τρίτος χρήστης αναφέρει: «Για ποιο λόγο η ρύθμιση οφειλών στην ΑΑΔΕ αφορά σε οφειλές μέχρι 31-12-2023 και δεν δίνει την ευκαιρία σε μία άλλη κατηγορία πολιτών να ρυθμίσει τις οφειλές των ετών 2024 και 2025; Όποιος δηλαδή έχει χρέη στην τελευταία διετία τιμωρείται με αποκλεισμό από το δικαίωμα της ρύθμισης…και μετά πώς ακριβώς ξεχρεώνει;».

Τι προβλέπεται για τις 72 δόσεις σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία

Πέρα από τα «ψιλά γράμματα» λοιπόν, όπως αυτά αποτυπώνονται και στα σχόλια των χρηστών, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δίνει την δυνατότητα σε όσους έχουν χρέη τόσο προς την Εφορία, όσο και προς τους ασφαλιστικούς φορείς, να τα αποπληρώσουν σε 72 δόσεις.

Συγκεκριμένα:

1. Βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η.12.2023, δύναται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των τριάντα (30) ευρώ.

2. Η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος παρέχεται εφόσον:

α) οι οφειλές δεν τελούν κατά την 21η.4.2026 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης,

β) ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση:

βα) δεν έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο

ββ) έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31η.12.2025,

βγ) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

3. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση μέχρι την 31η.12.2026. Αν υφίσταται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, αυτή υποβάλλεται στην υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

4. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση του παρόντος συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Αντιστοίχως:

1. Οφειλές και προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες αφορούν χρονικά διαστήματα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, δύναται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού των τριάντα (30) ευρώ.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι την 31η.12.2026:

α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για οφειλές του e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην αυτών του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), και για βεβαιωμένες στο Κ.Ε.Α.Ο. οφειλές, καθώς και για οφειλές των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο.,

β) στον οικείο φορέα για οφειλές του πρώην Ν.Α.Τ. και για οφειλές προς τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης δεν ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο..

3. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται και επιβαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής, αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο της περ. 8 της υποπαρ. ΙΑ.1. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), περί πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Για ποιους «ανοίγει η πόρτα» στις 420 δόσεις

Το νομοσχέδιο πάντως «ανοίγει την πόρτα» στις 420 δόσεις του εξωδικαστικού σε περισσότερους, ενώ δίνει την δυνατότητα για άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, χωρίς βεβαίως και σε αυτές τις «διευκολύνσεις» να λείπουν τα «ψιλά γράμματα».

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Πηγή: skai.gr

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