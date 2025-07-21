Επίδομα τέκνων: Ποιοι θα πάρουν λιγότερα χρήματα και ποιοι το χάνουν 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της γ΄ δόσης του επιδόματος τέκνων: Κάποιοι από τους δικαιούχους θα είναι οι «τυχεροί» και θα λάβουν και αναδρομικά και ορισμένοι άλλοι οι «άτυχοι» καθώς είτε θα δουν στους λογαριασμούς τους «πετσοκομμένη» την ενίσχυση, είτε δεν θα πάρουν το επίδομα. Το σίγουρο είναι πως την Πέμπτη 31 Ιουλίου πρόκειται να καταβληθεί το επίδομα Α21με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν ήδη «ξεκαθαρίσει» ποιος δικαιούχος θα πάρει τι.

Έτσι, δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση Α21 και έχουν λάβει τις δύο πρώτες διμηνιαίες δόσεις του επιδόματος θα πρέπει να γνωρίζουν πως το ποσό που δικαιούνται επανυπολογίζεται μετά την υποβολής της φετινής φορολογικής τους δήλωσης.

Ποιοι «χάνουν» την ενίσχυση και πώς την επιστρέφουν

Και αυτό γιατί, οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης (Ε1) για τα εισοδήματα του 2024 προχωρούν στον επανυπολογισμό του επιδόματος παιδιού.

Ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα που έχει δηλωθεί καθορίζεται και το ποσό της ενίσχυσης: Εκείνοι που δήλωσαν μεγαλύτερες αποδοχές από την προηγούμενη χρονιά είναι πολύ πιθανό να δουν το επίδομα να «ψαλιδίζεται» ακόμη και να «κόβεται» εάν κάποιος ξεπεράσει το ανώτατο όριο εισοδήματος.

Έτσι, μετά τον επανυπολογισμό όσοι είχαν «φουσκωμένες» αποδοχές το 2024 σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, ενδέχεται να κληθούν να επιστρέψουν τα ποσά του επιδόματος παιδιού που έχουν λάβει ως α’ και β’ δόση.

Όπως προβλέπεται, «η χορηγηθείσα/ες δόση/εις θεωρείται/ούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και θα πρέπει να επιστραφεί/ουν στον ΟΠΕΚΑ (Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριασμού GR 78 0171 0170 0060 1703 0022 477), με πλήρη αναγραφή του ονοματεπώνυμου, του ΑΦΜ σας και του νομού κατοικίας σας».

Αντίγραφο του παραστατικού – καταθετηρίου, πρέπει να σταλεί στον ΟΠΕΚΑ.

Το επίδομα παιδιού δεν κατάσχεται για οποιαδήποτε οφειλή ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη (άρθρο 15 ν. 4659/2020 ΦΕΚ 21Α’).

Υπογραμμίζεται πως η πληρωμή της δόσης του επιδόματος παιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ε1 τρέχοντος έτους, θα περιλάβει μόνο όσους δικαιούχους έχουν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους και όχι αυτούς που δεν έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις.

Γι’ αυτό ακριβώς και όσοι δεν έχουν υποβάλλει ακόμη αίτηση Α21 θα καλό είναι να υποβάλλουν πρώτα τη φορολογική τους δήλωση στο taxis και μετά την αίτηση Α21.

Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά το επίδομα

Υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι που θα πάρουν αναδρομικά: Σε περίπτωση που αρχικά με τις δύο πρώτες φετινές δόσεις χορηγήθηκε μικρότερο ποσό και με τον επανυπολογισμό προκύπτει δικαίωμα για μεγαλύτερο (λόγω συρρίκνωσης των εισοδημάτων), το ποσό της διαφοράς καταβάλλεται αναδρομικά.

Αναδρομικά θα λάβουν και όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις μετά την πληρωμή φέτος της α’ και της β΄ δόσης της ενίσχυσης και πριν την καταβολή της 31ης Ιουλίου. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων θα πάρουν «μαζεμένες» και τις τρεις δόσεις του επιδόματος τέκνων Α21.

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, εφόσον πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος. Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Σήμερα, για να λάβει κανείς το μέγιστο ποσό επιδόματος (70 ευρώ για 1 παιδί, 140 ευρώ για 2 παιδιά και 280 ευρώ για 3 παιδιά) πρέπει να έχει οικογενειακό εισόδημα:

Έως 10.500 ευρώ για 1 παιδί

Έως 12.000 ευρώ για 2 παιδιά

Έως 13.500 ευρώ για τρία παιδιά

Έως 15.000 ευρώ για 4 παιδιά

Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 έτους 2025 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση. Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2024.

Για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετράται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση Α21 και διαθέτουν ΑΦΜ με υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 214 του ν.4512/2018).

Ο υπολογισμός γίνεται κάθε φορά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τα στοιχεία αντλούνται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος Παιδιού (Α21), αυτόματα.

Το ποσό που ανακτάται μέσω της διαλειτουργικότητας των δύο ηλεκτρονικών συστημάτων (της ΑΑΔΕ και του Α21), είναι συνολικό και προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους εισοδημάτων όλων των ΑΦΜ που συμμετέχουν στην αίτηση, χωρίς να προσδιορίζεται η πηγή προέλευσης των εισοδημάτων αυτών ή το μέλος της οικογένειας στο οποίο αντιστοιχούν.

Πηγή: skai.gr

