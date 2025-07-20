ARTE: «Ορυχείο στην Ελλάδα μπορεί να μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα»

Μέρος του ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης βρίσκεται στα βάθη ενός ορυχείου στο κέντρο της Ελλάδας αναφέρει το ευρωπαϊκό δίκτυο ARTE σε μικρού μήκους ντοκιμαντέρ του.

«Σε αυτό το ορυχείο στην καρδιά της Ελλάδας, εξορύσσεται βωξίτης και στη συνέχεια μετατρέπεται σε γάλλιο. Είναι η μόνη μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη για αυτό το πολύτιμο ορυκτό, το οποίο είναι απαραίτητο για την κατασκευή ηλιακών συλλεκτών, κινητών τηλεφώνων και φώτων LED. Με αυτό το έργο, η Ευρώπη στοχεύει να τερματίσει την εξάρτησή της από την Κίνα για την προμήθεια γαλλίου» επισημαίνεται στο ντοκιμαντέρ του ARTE.

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στο ορυχείο βωξίτη στην Ελλάδα, καθώς είναι η μόνη μονάδα παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη. Το ντοκιμαντέρ υπογραμμίζει τον στόχο της Ευρώπης να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα για αυτό το απαραίτητο ορυκτό.

Σημειώνεται ότι το ντοκιμαντέρ αναφέρεται σε επένδυση της Metlen για την παραγωγή γαλλίου στο ιστορικό εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος. Η επένδυση αναγνωρίστηκε επίσημα ως Στρατηγικό Έργο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA).

«Δυναμική είσοδος της χώρας μας στο ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών με παραγωγή γαλλίου στην Ελλάδα»

«Τους τελευταίους μήνες έχουν εγκριθεί 15 νέα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους άνω των 2,4 δισ. ευρώ. Από τα σχέδια αυτά, τα 7 αφορούν τη βιομηχανία, 6 τον τουρισμό και 2 την έρευνα και τεχνολογία» τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις επενδύσεις στην εβδομαδιαία ανάρτησή του στο Facebook, εστιάζοντας στη δυναμική είσοδο της χώρας μας στο ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών που χτίζεται γύρω από τα μικροκυκλώματα και τους ημιαγωγούς, τον πιο κρίσιμο τομέα της νέας ψηφιακής εποχής και οικονομίας.

«Στόχος μας είναι, μαζί με την επένδυση παραγωγής γαλλίου στην Ελλάδα, που αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή ημιαγωγών, να δημιουργήσουμε μια εγχώρια αλυσίδα υψηλής προστιθέμενης και τεχνολογικής αξίας που θα συμβάλει στην παραγωγική αυτονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντική η στρατηγική σύμπραξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αναδυομένων Τεχνολογιών (HETiA) που αφορά την ίδρυση του πρώτου Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών με κρατική ενίσχυση ύψους 3,6 εκατ. ευρώ» επισημαίνει.

Αναλυτικότερα στοιχεία για το γάλλιο

Το μεγαλύτερο μέρος του μετάλλου παράγεται σήμερα ως παραπροϊόν κατά την επεξεργασία της αλουμίνας που προέρχεται από τον βωξίτη. Μικρό ποσοστό παράγεται από την επεξεργασία των καταλοίπων της εξαγωγής ψευδαργύρου από τον σφαλερίτη αλλά και από την ιπτάμενη τέφρα. Κυριότερες χώρες παραγωγής καθαρού γαλλίου είναι η Κίνα, η Γερμανία, το Καζακστάν, η Ρωσία, η Ιαπωνία κ.α.

Ένα σημαντικό ποσοστό του μετάλλου προκύπτει επίσης από τη δευτερογενή παραγωγή, κυρίως από ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών που περιέχουν ενώσεις όπως το αρσενικούχο γάλλιο (GaAs)[11]. Τα βασικά κέντρα για τη δευτερογενή αυτή παραγωγή είναι ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ.

Ενώσεις, όπως το αρσενίδιο και το νιτρίδιο του γαλλίου, χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως ημιαγωγοί σε ολοκληρωμένα κυκλώματα, σε υπέρυθρες εφαρμογές, σε διόδους λέιζερ και γενικά σε πολύ μεγάλη ποικιλία οπτικοηλεκτρονικών εφαρμογών. Σχεδόν το 95 % του παραγομένου παγκοσμίως γαλλίου διοχετεύεται σε εφαρμογές ημιαγωγών, παρόλο που ανακαλύπτονται συνεχώς καινούργιες χρήσεις του μετάλλου σε νέα κράματα και κυψέλες καυσίμων.



Πηγή: skai.gr

