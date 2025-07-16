«Χαμός» με το επίδομα των 750 ευρώ - Ποιοι έχουν «δεύτερη ευκαιρία» να το διεκδικήσουν

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Άκυρο» έριξε η … τεχνολογία σε όσους εργαζομένους και άνεργους επιχείρησαν να διεκδικήσουν το εκπαιδευτικό επίδομα των 750 ευρώ κατά το πρώτο 24ωρο λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας. Η ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας επρόκειτο να υποβληθούν οι αιτήσεις «άνοιξε» τη Δευτέρα, αλλά… έπεσε με το «καλημέρα» στερώντας έτσι το δικαίωμα σε χιλιάδες δυνητικούς δικαιούχους να διεκδικήσουν το επίδομα.



Όσοι πάντως ατύχησαν με την πρώτη τους επίσκεψη, μπορούν να προσπαθήσουν εκ νέου να κάνουν την αίτηση, θα έχουν δηλαδή μια «δεύτερη ευκαιρία», καθώς η πλατφόρμα τέθηκε και πάλι σε λειτουργία αργά το βράδυ της Τρίτης. Ιδιωτικοί υπάλληλοι και άνεργοι λοιπόν, μπορούν να διεκδικήσουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο κυμαίνεται από 400 ευρώ έως και 750 ευρώ (5€/ώρα κατάρτισης), μέσω σχετικού προγράμματος της ΔΥΠΑ.

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης

Το νέο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης δίνει έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για συνολικά 170.000 ανέργους και εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα αφορά την υποβολή αιτήσεων από ωφελούμενους άνεργους και εργαζόμενους, παρόχους κατάρτισης και παρόχους πιστοποίησης.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη διαδικασία του συστήματος παροχής επιταγών κατάρτισης (training voucher) και θα αφορούν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 150 ώρες.

Την κατάρτιση θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω επιταγών πιστοποίησης (certification voucher).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση στους ακόλουθους συνδέσμους:

- Σύνδεσμος για ανέργους και εργαζόμενους: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-anergon-ergazomenon-gia-katartise-se-programmata-anabathmises-dexioteton-kai-epanakatartises-se-kladous-upseles-zeteses-me-emphase-se-dexiotetes-psephiakes-prasines

- Σύνδεσμος για παρόχους κατάρτισης: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/parokhoi-katartises-gia-ta-programmata-sunekhizomenes-epaggelmatikes-katartises-anabathmises-dexioteton-kai-epanakatartises-se-kladous-upseles-zeteses-me-emphase-se-dexiotetes-psephiakes-prasines-kai

- Σύνδεσμος για παρόχους πιστοποίησης: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/eggraphe-sto-metroo-parokhon-pistopoieses-sta-programmata-anabathmises-dexioteton-kai-epanakatartises-se-kladous-upseles-zeteses-me-emphase-se-dexiotetes-psephiakes-prasines-kai-oikonomikou-gia-kai

Για την συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης δεν απαιτείται η φυσική παρουσία.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα για τα 750 ευρώ

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παρέχει εκπαιδευτικό επίδομα έως 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και άνεργους και έχει ως στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων του.

Οι ενδιαφερόμενοι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα και άνεργοι, θα πρέπει βεβαίως να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν, εντούτοις αυτό μπορεί να γίνει εξ’ αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι βασικοί άξονες κατάρτισης είναι:

Ψηφιακές δεξιότητες

Πράσινες δεξιότητες

Οικονομικός εγγραμματισμός

Η ολοκλήρωση της κατάρτισης συνοδεύεται από πιστοποίηση διεθνούς αναγνώρισης, ενισχύοντας έτσι την επαγγελματική σας αξία.

Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα «μαμούθ» της ΔΥΠΑ, αφορά σε εκπαίδευση στις πράσινες, ή στις ψηφιακές ή στις δεξιότητες οικονομικού εγγραματισμού και απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως προσόντων και ηλικίας και θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, στο σύνολό του.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους είναι:

Να είναι Εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα

Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Να μην έχουν κάνει ξανά το ίδιο πρόγραμμα

Η δράση περιλαμβάνει:

Κατάρτιση διάρκειας από 80 έως 150 ώρες ανάλογα την ειδικότητα που θα επιλέξουν οι εργαζόμενοι

Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων

Το εκπαιδευτικό επίδομα κυμαίνεται από 400 ευρώ έως και 750 ευρώ (5€/ώρα κατάρτισης), ανάλογο δηλαδή με το σύνολο των ωρών που θα περιλαμβάνει η ειδικότητα, την οποία θα επιλέξουν οι εργαζόμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν το σύνολο του επιδόματος μόνο εφόσον ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει 150 ώρες κατάρτιση από απόσταση με πιστοποίηση.



