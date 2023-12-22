Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μετά τις πρώτες πληρωμές στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης που καταναλώνουν πετρέλαιο , ήρθε και η σειρά όσων καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα για να θερμανθούν. Η σχετική πλατφόρμα άνοιξε από χθες και περιμένει τα περίπου 1,2εκατ νοικοκυριά των δικαιούχων οι οποίοι περιγράφονται στην ΚΥΑ που υπέγραψαν οι ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας.

Το επίδομα – από 45€ έως 480€ - χορηγείται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου του 2024 για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας των δικαιούχων ανεξάρτητα αν είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Δεν καταβάλλεται χρηματικά αλλά ως έκπτωση σε λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας – εκκαθαριστικό ή έναντι – ανεξάρτητα από τον πάροχο (ακόμη κι αν αυτός αλλάξει)

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια είναι τα ίδια με αυτά για το πετρέλαιο θέρμανσης:

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ

Έως 16.000€ για τον άγαμο, 24.000€ για το ζευγάρι και 29.000€ για τη μονογονεϊκή οικογένεια

με προσαύξηση 5.000€/τέκνο

Έως 80.000€ για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Έως 200.000€ για τους άγαμους

Έως 300.000€ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες

Από τη χορήγηση του επιδόματος εξαιρούνται:

-Όσοι έκαναν αίτηση για επίδομα θέρμανσης με αγορές πετρελαίου

-Εξαρτώμενα μέλη και φιλοξενούμενοι

-Όσοι πληρώνουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης

-Επαγγελματικές στέγες

-Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής

-Οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου

Στην αίτηση τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ myΘέρμανση, οι δικαιούχοι θα κληθούν να συμπληρώσουν μεταξύ άλλων:

-ΑΦΜ αιτούντος αλλά και του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος (εφόσον υπάρχουν)

-Ονοματεπώνυμο

-Αριθμό τυχόν εξαρτώμενων τέκνων

-Αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

-Ταχυδρομικό Διεύθυνση

-ΑΦΜ προσώπου στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός

-Επωνυμία προμηθευτή που εξέδωσε τον τελευταίο διαθέσιμο λογαριασμό

-Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

-Αριθμός τηλεφώνου

Μετά την αίτηση η ΑΑΔΕ ελέγχει τα στοιχεία και τα αποστέλλει στον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος με τη σειρά του τα κοινοποιεί στους προμηθευτές προκειμένου να εφαρμόσουν την επιδότηση στους λογαριασμούς υπό μορφή έκπτωσης

Δύο περισσότεροι δικαιούχοι δεν μπορούν να δηλώσουν τον ίδιο αριθμό παροχής και ένα ΑΦΜ δεν μπορεί να κάνει περισσότερες από μια αιτήσεις.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου, είναι δυνατή η αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας και η υποβολή αίτησης επανεξέτασης από τον ενδιαφερόμενο προς την ΑΑΔΕ έως τις 15 Ιουλίου 2024.

Η αίτηση επανεξέτασης γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE/Μητρώο και Επικοινωνία/Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε./ θεματική κατηγορία «Επίδομα Θέρμανσης» και συνοδεύεται από τους λόγους που τεκμηριώνουν την ένσταση.

