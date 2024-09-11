Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Επιδόματος Παιδιού - Α21 κλείνει προσωρινά σήμερα Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00, ενόψει της πληρωμής της 4ης δόσης του επιδόματος την 30ή Σεπτεμβρίου 2024.

Μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα (11/9 και 18.00), η ηλεκτρονική πλατφόρμα δε θα δέχεται νέες αιτήσεις, ενώ θα ενεργοποιηθεί εκ νέου τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 08.00.

Υπενθυμίζεται ότι, για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού - Α21 θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Επίσης, η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δε λαμβάνεται υπόψη.

