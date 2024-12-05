«Μαχαίρι» σε επιδόματα βάσει... βρετανικού «μοντέλου» - Τι αλλάζει από τη νέα χρονιά

Του Βαγγέλη Δουράκη

Από τις αρχές της νέας χρονιάς αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω βασικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όμως τις αυξήσεις που θα προκύψουν, όπως όλα δείχνουν, θα τις δουν λιγότεροι δικαιούχοι στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Και αυτό γιατί υιοθετούνται «κόφτες» με αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης των ενισχύσεων, ενώ είναι στα «σκαριά» και το λεγόμενο «Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Κοινωνικών Επιδομάτων», το οποίο ακολουθεί το αντίστοιχο βρετανικό «μοντέλο».

Μέσω αυτού θα ελέγχονται όσοι λαμβάνουν ενισχύσεις και εάν κριθεί ότι παίρνουν πολλά συναφή επιδόματα ταυτόχρονα, τα οποία ξεπερνούν συγκεκριμένο ύψος (πχ αυτό του κατώτατου μισθού) τότε θα ψαλιδίζονται ώστε να βρεθούν χαμηλότερα από το πλαφόν που θα υιοθετηθεί.

Αυξήσεις επιδομάτων… πριν τους «κόφτες»

Σε κάθε περίπτωση τα βασικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα αυξηθούν για όσους δικαιούχους απομείνουν.

Μάλιστα, οι αυξήσεις σε ορισμένα επιδόματα θα είναι σημαντικές για τους δικαιούχους... εφόσον βεβαίως δεν χάσουν το επίδομα εξαιτίας κάποιου «κόφτη».

Ειδικότερα, αυξάνεται στα 250 ευρώ (από 216 ευρώ) το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα όπως και η προσαύξηση για κάθε παιδί σε 75 ευρώ (έναντι 50 ευρώ), ενώ αυξάνονται αναλογικά και τα

εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του.

Το επίδομα στέγασης από τα 70 ευρώ, αυξάνεται σε 125 ευρώ και 75 ευρώ, αναλόγως της εισοδηματικής κλίμακας, ενώ θα ισχύει και κριτήριο κινητής περιουσίας.

Σε ό,τι αφορά το επίδομα τέκνων Α21, οι δικαιούχοι που ανήκουν στην 1η κλίμακα θα δουν να αυξάνεται στα 75 ευρώ (στα 150 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα), ενώ οι δικαιούχοι της 3ης εισοδηματικής κλίμακας από τα 28 ευρώ ανά τέκνο θα λαμβάνουν 45 ευρώ ανά τέκνο (και 90 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα).

Ποιοι «κόφτες» θα υιοθετηθούν

Όπως προαναφέρθηκε πάντως για να καθοριστεί ο δικαιούχος του εκάστοτε επιδόματος,για πρώτη φορά υπάρχει συζήτηση να θεσπιστούν αυστηροί «κόφτες». Ένας από αυτούς αφορά την κατοχή οχήματος, εφόσον αυτό ξεπερνά τα 1.600 κυβικά, θα λαμβάνεται όμως υπόψη και η παλαιότητα του αυτοκινήτου, τα μέλη της οικογένειας, με έμφαση στους τρίτεκνους, κ.ά.

Στην αλλαγή σκηνικού που συντελείται για τη χορήγηση των επιδομάτων θα συμβάλλει εκτός από τη θέσπιση περισσότερων κριτηρίων για τη χορήγηση των διαφόρων οικονομικών ενισχύσεων και η δημιουργία «Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Κοινωνικών Επιδομάτων» στο οποίο θα εγγράφονται όλοι όσοι λαμβάνουν ενισχύσεις.

Στόχος είναι -κατά την Κυβέρνηση- να δημιουργηθεί μια ενιαία βάση δεδομένων στην οποία θα φαίνεται ποιος παίρνει και τι, ώστε να υπάρχει μια συνολική εποπτεία και μια εκλογίκευση των επιδομάτων.

Ανάλογο κεντρικό μητρώο επιδομάτων υπάρχει στην Μεγάλη Βρετανία και μέσω αυτού θα επιδιωχθεί μία εποπτεία συνολική για τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, για τα επιδόματα του υπουργείου Εργασίας και για επιδόματα όπως το θέρμανσης ώστε να διαπιστώνεται ποιος παίρνει τι και γιατί το παίρνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.