Οι πρώτοι δικαιούχοι που ανέρχονται σε 2.246 εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις», οι οποίοι ενισχύονται με 24.256.800 ευρώ, συνολικά.

Με την απόφαση ένταξης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δικαιούχοι ενίσχυσης θα μπορούν να ανοίξουν ειδικούς, δεσμευμένους καταπιστευτικούς λογαριασμούς (escrow accounts). Εκεί, θα μεταφέρεται το συνολικό μέγιστο ποσό της ενίσχυσης, ύψους 10.800 ευρώ, ανά ωφελούμενο.

Από αυτά τα χρήματα, έως 10.000 ευρώ είναι η μέγιστη ενίσχυση που μπορεί να δοθεί σε κάθε δικαιούχο για τις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος. Παράλληλα, έως 300 ευρώ είναι η μέγιστη δαπάνη για την αμοιβή του σύμβουλου υποστήριξης αίτησης, ενώ έως 500 ευρώ είναι η μέγιστη ενίσχυση για δαπάνες που αφορούν σε πρωτοβουλίες ανακύκλωσης.

Το πρόγραμμα ευθύνης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 105,6 εκατ. ευρώ και παραμένει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως αυτού.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος (https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr) και για την ένταξη των δικαιούχων εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Σημειώνεται ότι για να υποβληθούν οι αιτήσεις σε κατάσταση «Ένταξη Προσκόμιση Δικαιολογητικών», θα πρέπει να ακολουθηθούν, τα βήματα που αναγράφονται στον «οδηγό αίτησης» (διαθέσιμος στην πλατφόρμα του προγράμματος) και συγκεκριμένα η υποβολή:

του κατά περίπτωση δικαιολογητικού Τεκμηρίωσης Επίτευξης Ενεργειακού Στόχου στην Καρτέλα των Εγγράφων (1ο ΠΕΑ ή 1ος Ενεργειακός Έλεγχος ή Βεβαίωση Εκπομπών ή Υπεύθυνη Δήλωση Επίτευξης Ενεργειακού Στόχου) και της ανανεωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Σώρευσης

Η απόφαση ένταξης, με την πλήρη λίστα των ωφελούμενων, αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Εκεί, οι ωφελούμενοι, μπορούν να ενημερώνονται και για όλα τα βήματα που καλούνται να ακολουθήσουν, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.

Το «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ - Επιχειρώντας», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Φορέας διαχείρισης και ελέγχου του οριστικού καταλόγου εγκεκριμένων δικαιούχων του προγράμματος είναι το ΤΑΙΠΕΔ.





