Ελληνικό e-commerce: Τρέχει με τον 4ο ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη στην Ελλάδα

Υψηλές ταχύτητες αναμένεται να καταγράψουν οι online πωλήσεις στην Ελλάδα, με το εγχώριο e-commerce να “τρέχει” για την επόμενη τριετία με τον τέταρτο ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ECDB (European Consumer Data Base), το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, την προσεχή τριετία, θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,5%, επίδοση που τοποθετεί την Ελλάδα μεταξύ των πρωταθλητών Ευρώπης στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Από τα στοιχεία της ECDB προκύπτει ότι στην πρώτη θέση της ίδιας λίστας βρίσκεται η Γεωργία (με ρυθμό 15,8%), η Βουλγαρία (με 13,6%) και η Μάλτα (με 11,3%): οι τρεις αγορές αναμένεται να πετύχουν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη. Από την ίδια έκθεση προκύπτει ότι η Ελλάδα, όπως και οι άλλες τρεις αγορές, αφήνουν πίσω τους χώρες με παράδοση στο e-commerce, όπως η Ισπανία (10,1%), η Ιρλανδία (10%), η Πολωνία (9,6%) και η Τουρκία (9,3%).

Σύμφωνα με την ECDB (European Consumer Data Base), οι online πωλήσεις στην Ελλάδα θα τρέχουν με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10,5% την επόμενη τριετία - τον τέταρτο ταχύτερο στην Ευρώπη

Η ελληνική αγορά διακρίνεται για την ταχύτατη αύξηση της online διείσδυσης, αλλά και για την αυξανόμενη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, που διατίθενται ψηφιακά. Το γεγονός ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στις πέντε πρώτες της Ευρώπης ως προς τον ρυθμό αύξησης των online πωλήσεων, αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για τις εγχώριες επιχειρήσεις, που επενδύουν στην ψηφιακή τους μετάβαση.

Τι ψωνίζουν online

Στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι κατηγορίες της μόδας και των ηλεκτρονικών ειδών πρωταγωνιστούν στις online πωλήσεις. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση της ζήτησης και σε άλλες κατηγορίες, όπως τα είδη σπιτιού, τα τρόφιμα και τα καλλυντικά. Η ευελιξία των ελληνικών επιχειρήσεων να προσαρμόζονται στις νέες καταναλωτικές τάσεις αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με την έκθεση της ECDB, η μόδα παραμένει η κορυφαία κατηγορία στο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο, με έσοδα $149 δισ. το 2024, ενώ ακολουθούν τα ηλεκτρονικά είδη με $145 δισ.

Οι Έλληνες καταναλωτές στρέφονται, πλέον, σε ψηφιακές πλατφόρμες όχι μόνο για αγορές προϊόντων μόδας και ηλεκτρονικών ειδών, αλλά και για είδη σπιτιού, τρόφιμα, ακόμη και υπηρεσίες.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η αγορά χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή συγκέντρωση, με λίγους μεγάλους παίκτες να κατέχουν σημαντικό μερίδιο, όπως συμβαίνει και σε άλλες νότιες ευρωπαϊκές χώρες. Η πρόκληση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι να διαφοροποιηθούν και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά.

Οι ευρωπαϊκές επιδόσεις

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη - όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ECDB - ανακάμπτει σταθερά μετά την πανδημία, με τα συνολικά έσοδα να ξεπερνούν τα $700 δισ. το 2024, να φθάνουν τα $760 δισ. το 2025 και να εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα $901 δισ. έως το 2028. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για την περίοδο 2025-2028 τοποθετείται στο 5,8%, ενώ μόνο το 2025 προβλέπεται αύξηση της τάξης του 7,2%.

Πάντως, σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρώπη παρουσιάζει τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στο ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ των μεγάλων περιοχών, με προβλεπόμενη αύξηση 27% μεταξύ 2024 και 2028, όταν η Ασία αναμένεται να τρέξει με 43%, οι ΗΠΑ με 36% και η Αφρική με 53%.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.