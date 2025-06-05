Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Η αβεβαιότητα για την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και των εμπορικών εταίρων τους σχετικά με τους δασμούς επηρέασε τους επενδυτές

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω αβεβαιότητας για την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και των εμπορικών εταίρων τους σχετικά με τους δασμούς.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 91,90 μονάδων (–0,22%), στις 42.427,74 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 61,53 μονάδων (+0,32%), στις 19.460,49 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,44 μονάδων (+0,01%), στις 5.970,81 μονάδες.

