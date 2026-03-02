Το Κατάρ ανέστειλε τη Δευτέρα την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ η Σαουδική Αραβία έκλεισε τη μεγαλύτερη εγχώρια πετρελαϊκή της μονάδα διύλισης έπειτα από επίθεση με drone, καθώς τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα και τα ιρανικά αντίποινα προκάλεσαν προληπτικές διακοπές λειτουργίας εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Oι εχθροπραξίες στην περιοχή συνεχίζονται για τρίτη ημέρα, οδηγώντας στην αναστολή του μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής πετρελαίου στο Ιρακινό Κουρδιστάν και αρκετών μεγάλων ισραηλινών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, περιορίζοντας τις εξαγωγές προς την Αίγυπτο, σημειώνει το Reuters.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν μέχρι και 13% τη Δευτέρα, ξεπερνώντας τα 82 δολάρια το βαρέλι -το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025 -καθώς η σύγκρουση πάγωσε τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός Saudi Aramco έκλεισε προληπτικά το διυλιστήριο Ras Tanura Refinery δυναμικότητας 550.000 βαρελιών ημερησίως, το οποίο αποτελεί μέρος ενεργειακού συγκροτήματος στην ακτή του βασιλείου στον Κόλπο και λειτουργεί επίσης ως κρίσιμος τερματικός σταθμός εξαγωγών σαουδαραβικού αργού.

Στο Ιρακινό Κουρδιστάν, που τον Φεβρουάριο εξήγαγε 200.000 βαρέλια ημερησίως μέσω αγωγού προς το τουρκικό λιμάνι Τζεϊχάν, εταιρείες όπως οι DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas και HKN Energy διέκοψαν προληπτικά την παραγωγή στα κοιτάσματά τους, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές.

Στα ανοικτά του Ισραήλ, η κυβέρνηση έδωσε εντολή στην Chevron να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του γιγαντιαίου κοιτάσματος φυσικού αερίου Leviathan gas field, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επέκταση δυναμικότητας σε περίπου 21 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, στο πλαίσιο συμφωνίας εξαγωγών ύψους 35 δισ. δολαρίων προς την Αίγυπτο. Εκπρόσωπος της Chevron, η οποία διαχειρίζεται επίσης το κοίτασμα Tamar gas field, δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις της είναι ασφαλείς.

Η Energean ανέστειλε τη λειτουργία του πλωτού σκάφους παραγωγής που εξυπηρετεί μικρότερα κοιτάσματα.

Η κυβέρνηση του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ενεργειακή εγκατάσταση του κολοσσού φυσικού αερίου QatarEnergy δέχθηκε επίθεση από δύο ιρανικά drones τη Δευτέρα, με τις αρχές να εξακολουθούν να αξιολογούν το μέγεθος των ζημιών.

Το ενεργειακό «τσουνάμι» λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, όπως είναι φυσικό, έχει επηρεάσει και τις ενεργειακές δραστηριότητες της Τεχεράνης, που αποφέρουν σημαντικά έσοδα στο ιρανικό καθεστώς.

Το Ιράν, τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός στον Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC), καλύπτει περίπου το 4,5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Η παραγωγή του ανέρχεται σε περίπου 3,3 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως, συν 1,3 εκατ. βαρέλια συμπυκνωμάτων και άλλων πετρελαιοειδών.

Το Σάββατο ακούστηκαν εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Kharg Island, το οποίο διαχειρίζεται το 90% των εξαγωγών αργού της χώρας. Δεν ήταν σαφές πώς επηρεάστηκαν οι εγκαταστάσεις.

Πηγή: skai.gr

