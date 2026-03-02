Χτυπήθηκε διυλιστήριο της Saudi Aramco από drone - Βίντεο

Πλήγμα από μη επανδρωμένα αεροσκάφος δέχθηκε το διυλιστήριο Ras Tanura του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Aramco.

Η εταιρεία προχώρησε στην αναστολή της λειτουργίας του διυλιστηρίου προληπτικά, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που επικαλείται το Reuters, προσθέτοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι κοντά στο σημείο που σημειώθηκε το πλήγμα βρίσκεται η ελληνική πυροβολαρχία Patriot.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε στο Al Arabiya ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν στις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Ras Tanura. Πρόσθεσε ότι από τα συντρίμμια προκλήθηκε περιορισμένης έκτασης πυρκαγιά στο διυλιστήριο, αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση.

Ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής

Το συγκρότημα στο Ras Tanura, στις ακτές του βασιλείου στον Κόλπο, φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής, με δυναμικότητα 550.000 βαρελιών ημερησίως, και λειτουργεί ως κρίσιμος τερματικός σταθμός εξαγωγής για το σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο.

Η Saudi Aramco δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό που εστάλη μέσω email.

Η επίθεση με drone προστέθηκε σε ένα κύμα επιθέσεων στον Κόλπο, μεταξύ άλλων στο Άμπου Ντάμπι, στο Ντουμπάι, στην Ντόχα, στη Μανάμα και στο εμπορικό λιμάνι Ντουκμ στο Ομάν.

Οι επιθέσεις έχουν παραλύσει σημαντικούς ναυτιλιακούς κόμβους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν και οδήγησαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου σε άνοδο περίπου 10% τη Δευτέρα.

Οι βαριά οχυρωμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας έχουν αποτελέσει και στο παρελθόν στόχο επιθέσεων, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του Σεπτεμβρίου 2019, όταν πρωτοφανείς επιθέσεις με drones και πυραύλους στις εγκαταστάσεις του Abqaiq και του Khurais έθεσαν προσωρινά εκτός λειτουργίας περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής αργού του βασιλείου και προκάλεσαν αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές.

Ράλι για τις τιμές πετρελαίου

Μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ - Ισραήλ το Σαββατοκύριακο, το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 13% κατά το άνοιγμα της Δευτέρας.

Στη συνέχεια η άνοδος υποχώρησε στο 6%.

Τώρα, μετά και το χτύπημα του διυλιστηρίου της Saudi Aramco, οι τιμές εκτοξεύονται εκ νέου, σημειώνοντας άνοδο περίπου 10%.

Ειδικότερα, το Brent σημειώνει άνοδο 9,73% στα 79,96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 8,74%, στα 72,88 δολάρια το βαρέλι.

