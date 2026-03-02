Η QatarEnergy διέκοψε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και συναφών προϊόντων λόγω επιθέσεων στις εγκαταστάσεις της, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η κυβέρνηση του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ενεργειακή εγκατάσταση του κολοσσού φυσικού αερίου QatarEnergy δέχθηκε επίθεση από δύο ιρανικά drones τη Δευτέρα, με τις αρχές να εξακολουθούν να αξιολογούν το μέγεθος των ζημιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.