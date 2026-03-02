Με σημαντικές απώλειες ξεκίνησαν την εβδομάδα οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, τα αντίποινα της Τεχεράνης κατά αμερικανικών στόχων σε αρκετές χώρες της περιοχής και η εμπλοκή της Χεζμπολάχ του Λιβάνου στη σύγκρουση προς στήριξη του Ιράν, εγείρουν φόβους για κλιμάκωση της σύρραξης σε περιφερειακό πόλεμο με ανεξέλεγκτες συνέπειες.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται κοντά στο 10%, μετά τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο εφοδιασμό, ειδικότερα μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφύγουν τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

Ισχυρές απώλειες στις ευρωαγορές

Σημαντική πτώση σημειώνουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, επηρεασμένα από το διεθνές βαρύ κλίμα στις αγορές παγκοσμίως.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει «βουτιά» 1,42% στις 624,86 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, χάνει άνω του 2% και κινείται στις 6.014,85 μονάδες. Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 1,78% στις 27.862 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 χάνει 1,57% στις 8.446 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 κινείται με απώλειες 0,77% στις 10.824 μονάδες.

Ισχυρές απώλειες και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να χάνει 1,94% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να σημειώνει «βουτιά» 2,57%.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων υποχωρεί σε ποσοστό 5,10%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.206,16 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 3,14%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 61,33 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 3,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 3,30%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή των ΕΛΠΕ (+0,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean (-5,98%), της Optima Bank (-5,93%), της Πειραιώς (-5,67%) και της Eurobank (-5,61%).

Ανοδικά κινούνται μόλις 3 μετοχές, 104 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές, ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά.

Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Νάκας (+1,66%), Δρομέας (+0,85%) και ΕΛΠΕ (+0,23%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ (-24,14%) και MIG (-9,09%).

Άνοδος στο Τελ Αβίβ, βυθίζεται το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης

Παρά τη γενικότερη πτώση, το χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ άνοιξε με άνοδο 3% μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν και τον Λίβανο.

Αντίθετα, το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης υποχωρεί κατά 5,32% σε σύγκριση με το προηγούμενο κλείσιμο, πέφτοντας στις 12.987 μονάδες, διασπώντας καθοδικά το ψυχολογικό όριο των 13.000 μονάδων. Την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά είχε κλείσει με απώλειες 1,16% στις 13.717 μονάδες. Εν τω μεταξύ, σε πενθήμερη αναστολή των ανοικτών πωλήσεων προχώρησε το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς, μετά τη βουτιά στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, υπό το βάρος των εξελίξεων μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Η απαγόρευση στοχεύει στον περιορισμό της κερδοσκοπικής πίεσης και στη σταθεροποίηση της αγοράς.

Ανοδικά χρυσός και δολάριο

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει σημαντική πτώση σε ποσοστό 0,96% και διαμορφώνεται στα 1,1699 δολάρια. Το αμερικανικό νόμισμα ενισχύεται στον απόηχο της κλιμάκωσης των συγκρούσεων ΗΠΑ-Ιράν, καθώς αποτελεί ένα από τα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 183,9220 γεν, στο 0,8785 με τη στερλίνα και στο 0,9056 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,75% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 157,2100 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 1,23% και διαμορφώνεται στα 1,3318 δολάρια.

Ο χρυσός, παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο, ενισχύθηκε λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των χαμηλότερων αποδόσεων ομολόγων και διαπραγματεύεται στα

Ράλι για τις τιμές πετρελαίου

Μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ - Ισραήλ το Σαββατοκύριακο, το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 13% κατά το άνοιγμα της Δευτέρας.

Στη συνέχεια η άνοδος υποχώρησε στο 6%.

Τώρα, μετά το χτύπημα του διυλιστηρίου της Saudi Aramco τη Δευτέρα το πρωί, οι τιμές εκτοξεύονται εκ νέου, σημειώνοντας άνοδο περίπου 10%.

Ειδικότερα, το αργό Brent σημειώνει άνοδο 8,44% στα 79,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 7,97%, στα 72,36 δολάρια το βαρέλι.

Ο χρυσός, παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο, ενισχύεται λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των χαμηλότερων αποδόσεων των ομολόγων. Στις 11:15 ώρα Ελλάδας διαπραγματεύεται στα 5.397 δολάρια ανά ουγγιά με άνοδο 2,27%.

Εκτίναξη στις τιμές φυσικού αερίου

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου εκτινάχθηκε τη Δευτέρα, καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις υπονομεύουν τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου και κυρίως από το Κατάρ.

Με το άνοιγμα των αγορών, τα Ολλανδικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Φυσικού Αερίου TTF κατέγραφαμ αύξηση 20%, έπειτα από άλμα στο 22% και στα 38,885 ευρώ, πάντως σε χαμηλότερο επίπεδο από την εκτίναξη που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο λόγω του κύματος ψύχους.

Πηγή: skai.gr

