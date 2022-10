Διχασμένη η Ευρώπη για τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης Οικονομία 06:31, 17.10.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

12

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι ομάδες των χωρών- Τι υποστηρίζει η κάθεμια- Τι θα γίνει με την επιβολή πλαφόν- Πυρετώδεις διαβουλεύσεις το σαββατοκύριακο, χωρίς να έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος