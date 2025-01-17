Του Χρυσόστομου Τσούφη

4δισ€ κάθε χρόνο δεσμεύονται από τις κρατικές δαπάνες για να δοθούν σε πάσης φύσεων επιδόματα, σχεδόν δηλαδή 2 ΕΝΦΙΑ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το Δημόσιο έχει μόνο μια γενική εικόνα για το πού ακριβώς κατευθύνονται αυτά τα χρήματα. Γνωρίζει δηλαδή στο …περίπου.



Από φέτος όμως, μπαίνει τέλος σε αυτήν την χαοτική κατάσταση. Από φέτος το Δημόσιο θα αρχίσει να μαθαίνει με….ονόματα και διευθύνσεις πού δίνει τα λεφτά των φορολογουμένων. Η ..τάξη θα μπει ή τουλάχιστον το Υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να βάλει μέσω της σύστασης ενός Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων και Παροχών μέσω του οποίου τα διάφορα υπουργεία που καταβάλλουν επιδόματα θα μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα για το πλήθος των δικαιούχων και σωρευτικά ανά ΑΦΜ για το ύψος των μηνιαίων παροχών που λαμβάνουν.



Το μητρώο θα μπορεί να επικοινωνεί και με τα μητρώα της ΑΑΔΕ, επομένως μειώνονται δραματικά οι πιθανότητες τα ποσά των ενισχύσεων να καταλήγουν σε μη δικαιούχους ή «βολεμένους» που δηλώνουν εκ του ασφαλούς άνεργοι για να «τρώνε» επιδόματα.



Το ειδικό μητρώο θα αναλάβει να τρέξει μια ειδική ομάδα εργασίας, τη σύσταση της οποίας προβλέπει απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, Παυλίνα Καρασιώτου.



Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι θα δημιουργηθεί μια ειδική πλατφόρμα στην οποία θα καταχωρηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τα επιδόματα και τους δικαιούχους τους.

Μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να γίνονται διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ φορέων που χορηγούν τα επιδόματα αλλά και με την ΑΑΔΕ η οποία κρατά το κλειδί για τον έλεγχο των επί μέρους εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Διασταυρώσεις που αυτήν την στιγμή δεν μπορούν να γίνουν διότι οι διάφοροι φορείς έχουν καθόλου ή περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ του ή με την ΑΑΔΕ για επιδόματα όπως το επίδομα θέρμανσης ή τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.



Η απόφαση καθορίζει το έργο της ειδικής ομάδας το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους έχοντας επιτύχει τους εξής στόχους:

Χαρτογράφηση όλων των επιδομάτων και παροχών που χορηγούνται από το Δημόσιο Τομέα. Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα μπορεί να αξιοποιήσει προηγούμενα έργα χαρτογράφησης των εν λόγω επιδομάτων και παροχών που έχουν παραδοθεί στη δημόσια διοίκηση, ιδίως μέσω έργων τεχνικής βοήθειας.

Ανάπτυξη σχεδίου κανονιστικών διατάξεων για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εθνικού μητρώου επιδομάτων και παροχών, υπό την καθοδήγηση και τις κατευθυντήριες που θα τεθούν από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συντονισμό και η τυχόν συνδρομή στην ανάπτυξη της δευτερογενούς νομοθεσίας που θα προβλεφθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου που θα ψηφιστεί.

Συνολικό συντονισμό της μεταρρύθμισης, υπό τη μορφή ομάδας διοίκησης έργου, κατά τη φάση της υλοποίησης και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού μητρώου.

Επαφή και τη διενέργεια συναντήσεων με άλλα υπουργεία, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και λοιπούς εμπλεκόμενους, ως προς τα θέματα που άπτονται του εν λόγω έργου.

Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει εκτός του ωραρίου εργασίας των μελών και η αποζημίωσή της δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης.

Πηγή: skai.gr

