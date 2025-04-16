Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την Τετάρτη ότι παρά την αυξημένη αβεβαιότητα και τους κινδύνους που προκύπτουν από τις εμπορικές και οικονομικές πολιτικές του Τραμπ, η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, προς το παρόν, παραμένει «σταθερή».

Η Fed μπορεί να περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι δασμοί και άλλες οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, προτού προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή των επιτοκίων, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Fed.

«Για την ώρα, είμαστε σε καλή θέση ώστε να περιμένουμε μεγαλύτερη σαφήνεια» σχετικά με τις επιπτώσεις των αλλαγών πολιτικής σε τομείς όπως η μετανάστευση, η φορολογία, η ρύθμιση και οι δασμοί, πρόσθεσε ο Πάουελ.

Η έντονη αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή σαρωτικών δασμών στις 2 Απριλίου, οι οποίοι τέθηκαν σε αναστολή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους μόλις μία εβδομάδα αργότερα, έχει οδηγήσει σε εικασίες για το αν η Fed θα προχωρήσει σύντομα σε μείωση του βασικού της επιτοκίου ή σε άλλα μέτρα για να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Ωστόσο, σύμφωνα με οικονομολόγους, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι απίθανο να παρέμβει, εκτός αν υπάρξει κατάρρευση στην αγορά κρατικών ομολόγων ή άλλες δυσλειτουργίες στο χρηματοοικονομικό σύστημα.

Στις δηλώσεις του, ο Τζερόμ Πάουελ επανέλαβε ότι οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ είναι «σημαντικά μεγαλύτεροι από ό,τι αναμενόταν».

«Το ίδιο πιθανότατα θα ισχύσει και για τις οικονομικές τους επιπτώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αυξημένο πληθωρισμό και πιο αργή ανάπτυξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πάουελ επανέλαβε επίσης ότι η Fed ίσως σύντομα βρεθεί αντιμέτωπη με δύο αντικρουόμενους στόχους που της έχει αναθέσει το Κογκρέσο: τη μέγιστη απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών.

Την κατάσταση αυτή την χαρακτήρισε ως «δύσκολο σενάριο», καθώς η Fed θα πρέπει ουσιαστικά να επιλέξει αν θα διατηρήσει τα επιτόκια υψηλά για να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, ή αν θα τα μειώσει για να τονώσει την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ο Πάουελ σημείωσε ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανό να είναι προσωρινός, αλλά «θα μπορούσε επίσης να αποδειχθεί πιο επίμονος», εκφράζοντας ανησυχία που έχει ήδη αποτυπωθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης του περασμένου μήνα από την πλειοψηφία των 19 μελών της επιτροπής επιτοκίων της Fed.

Ωστόσο, διαφωνίες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται μεταξύ των μελών της επιτροπής. Τη Δευτέρα, ο διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ δήλωσε ότι αναμένει πως η επίδραση ακόμα και μιας σημαντικής αύξησης δασμών θα είναι προσωρινή, ακόμη και αν αυτοί παραμείνουν σε ισχύ για αρκετά χρόνια. Την ίδια στιγμή, εκτίμησε ότι τόσο μεγάλοι δασμοί θα επιβαρύνουν την οικονομία και θα μπορούσαν να απειλήσουν ακόμη και με ύφεση.

Εάν η οικονομία επιβραδυνθεί απότομα, ακόμη και αν ο πληθωρισμός παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ο Κρίστοφερ Γουόλερ δήλωσε ότι θα υποστήριζε τη μείωση των επιτοκίων «νωρίτερα και σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι προηγουμένως πίστευα ότι πρέπει να μειωθούν».

Ωστόσο, άλλοι αξιωματούχοι της Fed, όπως ο Νιλ Κασκάρι, πρόεδρος της περιφερειακής Fed της Μινεάπολης, έχουν δηλώσει ότι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού που προκαλείται από τους υψηλότερους δασμούς, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να υποστηρίξουν άμεσες μειώσεις επιτοκίων.

Προς το παρόν, τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία παραμένει σε σταθερή κατάσταση. Η απασχόληση κινείται σε θετικά επίπεδα και ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο. Ωστόσο, οι δείκτες καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης έχουν καταρρεύσει, προκαλώντας ανησυχίες στους οικονομολόγους ότι η κατανάλωση και οι επενδύσεις των επιχειρήσεων ενδέχεται να αποδυναμωθούν.



