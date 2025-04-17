Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της πρώτης δόσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου για το 2025. Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό της επιστροφής, που καταβλήθηκε σε 76.128 επαγγελματίες αγρότες, ανέρχεται σε 15.921.068,34 ευρώ και αφορά σε:

-αγορές πετρελαίου κινητήρων,

-που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στη γεωργία και

-για τις οποίες τα τιμολόγια πώλησης έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και eSend της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από 1/1 - 31/3/2025.

Το ποσό αυτό αποτελεί την πρώτη από τις συνολικά πέντε προγραμματισμένες για το τρέχον έτος καταβολές (Α. 1173/2024 -Β 6741 ΚΥΑ των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Η νέα απλοποιημένη διαδικασία πληρωμής, τόσο για αυτή τη δόση όσο και για τις επόμενες, πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους αγρότες.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας προβλέπεται (Ε.2079/2024):

-οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας χρήσης, οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως προς την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων εντός των τιθέμενων προθεσμιών, στις ψηφιακές πλατφόρμες myData και eSend της ΑΑΔΕ, και

-οι αγρότες για να ωφεληθούν από την επιστροφή του ΕΦΚ, πρέπει να ζητούν την έκδοση τιμολογίου από τα πρατήρια παροχής καυσίμων δημόσιας χρήσης.

