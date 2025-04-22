Η Βραζιλία και η Αργεντινή αποδεικνύεται ότι είναι οι πρώτοι νικητές στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την επιβολή δασμών από τον Τραμπ.

Η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας – του μεγαλύτερου προμηθευτή και καταναλωτή αγροτικών προϊόντων στον κόσμο, αντίστοιχα – δημιούργησε ένα άνοιγμα, μία χρυσή ευκαιρία, για τα έθνη της Νότιας Αμερικής να αυξήσουν τις εξαγωγές τους, από κρέας μέχρι σιτηρά, σε μια προσπάθεια να κατακτήσουν το δικό τους μερίδιο στην παγκόσμια αγορά.

Η νεότερη ευκαιρία φαίνεται να είναι το κρέας. Οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε οκτώ από τους 10 κορυφαίους αγοραστές βόειου κρέατος της Αμερικής έχουν ήδη περιορίσει τις εμπορικές ροές, αυξάνοντας τις εξαγωγές βόειου κρέατος από τη Βραζιλία σε πολλές αγορές, ανάμεσά τους εκείνες της Αλγερίας και της Τουρκίας. Η Ιαπωνία, επίσης, ο δεύτερος μεγαλύτερος πελάτης βοείου κρέατος στην Αμερική, βρίσκεται τώρα σε προχωρημένες συνομιλίες για να αρχίσει να αγοράζει φθηνότερο κρέας από τη Βραζιλία.

Και οποιαδήποτε οικονομική επιβράδυνση που προκλήθηκε από τον εμπορικό πόλεμο θα ωθήσει άλλους διεθνείς αγοραστές βόειου κρέατος να στρέψουν τις αγορές τους σε προμηθευτές χαμηλότερου κόστους, ειδικά στη Βραζιλία, σύμφωνα με τον αναλυτή αγοράς της Datagro, Guilherme Jank.

Η Κίνα παρήγγειλε τον Απρίλιο μια τεράστια ποσότητα σόγιας από τη Βραζιλία και πρόσφατα κατέληξε σε συμφωνία για την επανεκκίνηση των αποστολών πουλερικών από την Αργεντινή. Η Κίνα άνοιξε επίσης την αγορά της στο καλαμπόκι της Αργεντινής.

Η αύξηση των αποστολών στην Ευρώπη είναι επίσης μια πιθανότητα, καθώς οι συνομιλίες για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ της Mercosur –του εμπορικού μπλοκ της Νότιας Αμερικής– και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κερδίζουν ολοένα και περισσότερο σε δυναμική, σύμφωνα με τον Μάρκος Τζανκ, καθηγητή παγκόσμιων αγροτικών επιχειρήσεων στην Insper.

Οι παραγωγοί σόργου της Αργεντινής μπορεί επίσης να επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί προμηθευτές των σιτηρών που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές. Η Κίνα είναι ο κορυφαίος αγοραστής στον κόσμο και οι ΗΠΑ ο κορυφαίος προμηθευτής.

Εάν οι εμπορικοί περιορισμοί συνεχιστούν μέχρι το φθινόπωρο, όταν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν τη συγκομιδή σόγιας και καλαμποκιού, οι παραγωγοί σιτηρών της Νότιας Αμερικής θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να προσφέρουν εναλλακτικές προμήθειες.

Ωστόσο, η αστάθεια των τιμών στις γεωργικές αγορές παραμένει κίνδυνος για όλους τους εξαγωγείς. Ενώ τα φυσικά ασφάλιστρα για τη σόγια στη Βραζιλία και την Αργεντινή αυξήθηκαν αρχικά με τις ανακοινώσεις των δασμών, για παράδειγμα, μια παγκόσμια ύφεση πιθανότατα θα μείωνε τη ζήτηση και θα πιέσει τις τιμές μελλοντικής εκπλήρωσης χαμηλότερα.



