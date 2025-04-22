Tο ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Φεβρουάριο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 90,0 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 121,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, αύξηση κατά 0,5% κατέγραψαν το Φεβρουάριο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 297,1 εκατ. ευρώ, έναντι 295,5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 18,9% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Φεβρουάριος 2025: 207,0 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2024: 174,2 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 1,2%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 0,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 3,6% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 28,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 177,5 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 237,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 22,8 εκατ. ευρώ (3,9%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 599,3 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 82,5 εκατ. ευρώ (24,3%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 421,8 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 5,4%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 3,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 31,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Το Φεβρουάριο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 0,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 11,8% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 137,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 14,6% (Φεβρουάριος 2025: 154,9 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2024: 135,2 εκατ. ευρώ). Η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 13,0% (Φεβρουάριος 2025: 111,6 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2024: 128,3 εκατ. ευρώ), καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 6,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 26,3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 22,7% και διαμορφώθηκαν στα 25,6 εκατ. ευρώ, καθώς και οι εισπράξεις από τη Γαλλία που μειώθηκαν κατά 41,8% και διαμορφώθηκαν στα 8,1 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 70,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 20,9 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 31,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 20,2 εκατ. ευρώ, όπως και αυτές από τις ΗΠΑ που αυξήθηκαν κατά 94,0% και διαμορφώθηκαν στα 47,2 εκατ. ευρώ. Τέλος, δεν σημειώθηκαν εισπράξεις από τη Ρωσία.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 3,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 599,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 16,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 310,9 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 7,3% και διαμορφώθηκαν στα 282,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 240,9 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,1%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν πτώση κατά 29,4% και διαμορφώθηκαν στα 41,3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 4,0% και διαμορφώθηκαν στα 61,1 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία που μειώθηκαν κατά 44,9% και διαμορφώθηκαν στα 18,0 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 37,8% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 43,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 34,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 45,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 51,2% και διαμορφώθηκαν στα 88,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία διαμορφώθηκαν στα 1,6 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Φεβρουάριο του 2025 διαμορφώθηκε σε 715,9 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 0,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 0,1%, καθώς και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 1,5% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2024. Η μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την πτώση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 6,4%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 5,9%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 263,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 2,2%, ενώ μείωση κατά 23,6% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 99,7 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 5,9% και διαμορφώθηκε σε 66,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 43,7% σε 15,4 χιλ. ταξιδιώτες. Αύξηση κατά 43,2% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 35,0 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε αύξηση κατά 0,5% και διαμορφώθηκε σε 28,6 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 46,8% σε 60,3 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, δεν σημειώθηκε ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,4% και διαμορφώθηκε σε 1.537,5 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 1.458,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,3%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 5,7%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 741,9 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 13,2% και διαμορφώθηκε σε 795,6 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 13,6%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 34,5%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 21,4% και διαμορφώθηκε σε 161,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 44,6% και διαμορφώθηκε σε 38,7 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 28,8% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 80,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ 27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 62,2% και διαμορφώθηκε σε 104,8 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 13,6% σε 108,8 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 0,6 χιλ. ταξιδιώτες.

Σημειώνεται πως η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

