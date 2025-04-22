Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προχώρησε σε αιφνιδιαστική υποβάθμιση της πρόβλεψής του για την ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα μείωσε τις εκτιμήσεις του για την ευρωζώνη και την Κίνα, λόγω των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ΔΝΤ εκτιμά πλέον ότι οι ΗΠΑ θα αναπτυχθούν με ρυθμό 1,8% φέτος, μια μείωση κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη νέα Έκθεση για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook), που δημοσιεύεται δύο φορές τον χρόνο. Οι προβλέψεις για άλλες μεγάλες οικονομίες υποβαθμίστηκαν επίσης: η ανάπτυξη στην ευρωζώνη μειώθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες και στην Κίνα κατά 0,6.

Η τελευταία πρόβλεψη του ΔΝΤ προσφέρει επιπλέον επιχειρήματα στους επικριτές της εμπορικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ο μεγαλύτερος χαμένος σε έναν εμπορικό πόλεμο, σημειώνει το Politico.

Το Μεξικό είναι η μόνη μεγάλη οικονομία την οποία η έκθεση του ΔΝΤ υποβαθμίζει περισσότερο με αρνητική αναθεώρηση κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες για το 2025.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) επεσήμανε ότι οι δείκτες καταναλωτικής, επιχειρηματικής και επενδυτικής εμπιστοσύνης άρχισαν να χτυπούν «κόκκινο» μετά την ανακοίνωση του πακέτου δασμών της αμερικανικής κυβέρνησης στις 2 Απριλίου.

Το Ταμείο μείωσε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη όλων των προηγμένων οικονομιών στο 1,4% για φέτος, από 1,9% στην τελευταία του τριμηνιαία επικαιροποίηση τον Ιανουάριο.

Παρά τις υποβαθμίσεις, οι ΗΠΑ αναμένεται να ξεπεράσουν σε επίδοση την ευρωζώνη. Η νομισματική ένωση αναμένεται να αναπτυχθεί μόλις κατά 0,8% το 2025 και 1,2% το 2026. Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, προβλέπεται να παραμείνει στάσιμη και φέτος, με την ανάπτυξη να ανακάμπτει στο 0,9% το 2026. Το ΔΝΤ επισημαίνει την απόφαση του Βερολίνου να χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς κανόνες, καθώς και την αύξηση των μισθών, ως παράγοντες που θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της ανάπτυξης.

Στην Κίνα, η ύφεση στην αγορά ακινήτων σε συνδυασμό με τις εγχώριες ανισορροπίες υπέρ των εξαγωγών έχουν επιδεινώσει τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Οι δασμοί έχουν πλήξει την ασιατική οικονομία «δυσανάλογα», σύμφωνα με το ΔΝΤ, το οποίο επισημαίνει ότι η αναγκαία στροφή προς την ενίσχυση της εγχώριας καταναλωτικής ζήτησης παρουσιάζει σημάδια στασιμότητας.

Πέρα από τη ζημία σε μεμονωμένες οικονομίες, ο διεθνής οργανισμός προειδοποιεί και για έναν ενδεχόμενο εκτροχιασμό των χρηματοπιστωτικών αγορών, που παραμένουν ασταθείς από τις 2 Απριλίου. Οι βασικοί δείκτες των χρηματιστηρίων, ιδίως στις ΗΠΑ, παραμένουν πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν την «Ημέρα Απελευθέρωσης» — και ενδέχεται να πέσουν ακόμα περισσότερο. Η αξία του δολαρίου έναντι άλλων μεγάλων νομισμάτων έχει επίσης διαβρωθεί, γεγονός που αποτελεί ένα ακόμη ανησυχητικό σήμα.

«Κανονικά, το δολάριο θα αναμενόταν να ενισχυθεί αν επιδεινωθούν απότομα οι χρηματοοικονομικές συνθήκες», αναφέρει η έκθεση. «Ωστόσο, το διεθνές νομισματικό σύστημα ενδέχεται να υποστεί ένα αιφνίδιο "reset", με πιθανώς σοβαρές επιπτώσεις για το δολάριο ως το βασικό του θεμέλιο».

Το ΔΝΤ προειδοποιεί, επίσης, για πιθανές κοινωνικές συνέπειες από μια περαιτέρω κατάρρευση της οικονομικής τάξης, με πληθυσμούς που ήδη πλήττονται από τον πληθωρισμό και την κρίση του κόστους ζωής να διατρέχουν κίνδυνο «πόλωσης και κοινωνικών αναταραχών».

