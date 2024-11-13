Μείωση 2,3% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Οκτώβριο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 19.155 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 19.607 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2023 (αύξηση 33% είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 10.700 έναντι 12.250 που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο 2023, παρουσιάζοντας μείωση 12,7%.

Το 10μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 209.847 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 203.745 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 3% (αύξηση 14,5% είχε υπάρξει το δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 127.456 έναντι 125.318 που κυκλοφόρησαν το 10μηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 1,7%.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο κυκλοφόρησαν 7.408 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 6.418 τον αντίστοιχο μήνα του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 15,4% (αύξηση 60,4% είχε παρουσιαστεί τον Οκτώβριο 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 7.027 έναντι 6.116 που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 14,9%.

Το 10μηνο, κυκλοφόρησαν 73.689 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 61.845 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 19,2% (αύξηση 15,7% είχε σημειωθεί το δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 70.146 έναντι 58.627 που κυκλοφόρησαν το 10μηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 19,6%.

