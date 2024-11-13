Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Deutsche Telekom κατά της συμφωνίας Vodafone - Liberty

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την Τετάρτη υπόθεση που είχε καταθέσει η Deutsche Telekom και ορισμένοι άλλοι, επικυρώνοντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που επέτρεψε να προχωρήσει η εξαγορά ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της Liberty Global από τη Vodafone, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Vodafone, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο, κατέληξε σε συμφωνία το 2018 να καταβάλει 22 δισ. δολάρια για τα καλωδιακά δίκτυα της Liberty Global στη Γερμανία και σε αγορές της ανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να αμφισβητήσει την κυριαρχία πρώην μονοπωλίων όπως η Deutsche Telekom.

Οι ανταγωνίστριες εταιρείες είχαν αναφέρει ότι ανησυχούσαν ότι η συμφωνία θα έβλαπτε τον ανταγωνισμό στη Γερμανία και την Τσεχία, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δύο εταιρείες δεν ήταν ανταγωνίστριες και ότι η εξαγορά δεν θα επηρεάσει τις συνθήκες ανταγωνισμού.

Πηγή: skai.gr

