ΕΕ: Σε ισχύ οι δασμοί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από Κίνα

Πολύμηνη έρευνα της Ε.Ε κατέδειξε τακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού των κινεζικών κατασκευαστικών εταιρειών. Παρά την εξ αρχής αντίθετη στάση της Γερμανίας, οι Βρυξέλλες αποφάσισαν τελικά να προσθέσουν σε δασμούς 10% -που εφαρμόζονται ήδη-, περαιτέρω μέτρα, που φθάνουν έως και 35%, σε οχήματα που κινούνται με μπαταρίες κατασκευής από τηνΚίνα.



Η επιβολή των επιπρόσθετων ευρωπαϊκών δασμών πραγματοποιείται εν μέσω κρίσης στον όμιλο Volkswagen, που ετοιμάζεται να κλείσει τρεις παραγωγικές μονάδες στη Γερμανία, γεγονός που θα επιφέρει κατάργηση δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.



Η Κομισιόν διακηρύττει πάντως ότι τα επιπρόσθετα μέτρα εναντίον των κινεζικών οχημάτων έχουν στόχο την προστασία των ευρωπαϊκών εταιρειών καθώς και των 14 εκ. θέσεων εργασίας καθώς και η εξασφάλιση όρων ισότιμου ανταγωνισμού με τις κινεζικές κατασκευάστριες εταιρείες, τις οποίες κατηγορεί ότι επωφελούνται από μαζικές δημόσιες επιδοτήσεις.



Άλλωστε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, το μερίδιο αγοράς των κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε παρουσίασε άνοδο 14,1 % στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με 1,9%, το 2020.

Διαπραγματεύσεις στο Πεκίνο

Για τον λόγο αυτό, σχολιάζοντας την απόφαση, ο αρμόδιος Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις έκανε λόγο για «αναλογικά» και «στοχευμένα» μέτρα που προωθούν «δίκαιες πρακτικές στην αγορά», με ισότιμους όρους «ανταγωνισμού».



Εμφανίστηκε παράλληλα έτοιμος για συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Πεκίνο. Ομάδα διαπραγματευτών θα επισκεφθεί, μάλιστα, τις επόμενες μέρες το Πεκίνο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων.



Εάν υπάρξει τελικά συμφωνία με την Κίναή συγκεκριμένες εταιρείες, τότε η Κομισιόν θα μπορούσε να επανεξετάσει τους δασμούς, σύμφωνα με αξιωματούχους στις Βρυξέλλες. Πάντως, το επίπεδο των δασμών στην Ε.Ε ποικίλλει, ανάλογα με την κατασκευάστρια εταιρεία και με το επίπεδο των επιδοτήσεων που λαμβάνει: 7,8% για οχήματα της Tesla που κατασκευάζονται στη Σαγκάη, 17% για εκείνα της BYD, 18,8% για οχήματα της Geely και 35,3% για τα αντίστοιχα της SAIC.



Παράλληλα, σε εταιρείες που επέδειξαν πρόθεση συνεργασίας με την Ε.Ε θα επιβληθούν δασμοί έως 20,7%, ενώ 35,5% για εκείνες που δεν συνεργάστηκαν. Έντονη ήταν – όπως αναμενόταν άλλωστε - η αντίδραση του Πεκίνου που κατηγόρησε σήμερα τις Βρυξέλλες για πολιτική «προστατευτισμού» ενώ στη σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι δεν «αποδέχεται» τα εν λόγω μέτρα.



Το Πεκίνο μάλιστα διεμήνυσε ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά -στο πλαίσιο του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου - αναφέροντας ότι «η Κίνα θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφασιστική διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των κινεζικών εταιρειών». Παρόλα αυτά, η κινεζική κυβέρνηση εμφανίστηκε και εκείνη έτοιμη για συνέχιση των σχετικών διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες.





