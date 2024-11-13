Νευρικότητα στις διεθνείς αγορές από την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» του Τραμπ - Μεγάλοι νικητές τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία

Η εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις αμερικανικές μετοχές σε νέα ρεκόρ και ώθησε το δολάριο σε υψηλό διετίας. Κάθε άλλο παρά καλά είναι όμως αυτά τα νέα για τον υπόλοιπο κόσμο, σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου Bloomberg.

Ο δείκτης των νομισμάτων των αναπτυσσόμενων αγορών έχει υποχωρήσει πάνω από 1% μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, οδεύοντας προς το να σβήσει τα φετινά κέρδη. Οι ευρωπαϊκές μετοχές και το ευρώ έχουν καταγράψει επίσης απώλειες.

Το έντονο χάσμα μεταξύ αμερικανικών και μη αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων έχει γίνει πιο έντονο καθώς το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ αρχίζει να διαμορφώνεται, με τους πιστούς που είναι έτοιμοι να υλοποιήσουν τις προτάσεις της ατζέντας «Πρώτα η Αμερική» να έχουν διοριστεί σε θέσεις-κλειδιά. Το γεγονός αυτό έχει επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους των επενδυτών: ότι η ώθηση για υψηλότερους δασμούς, ιδίως στην Κίνα, θα αποκτήσει μομέντουμ, μαζί με μια σειρά από δυνητικά ανατρεπτικές πολιτικές που μπορούν να οδηγήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλότερα επίπεδα και να δεσμεύσουν τα χέρια των κεντρικών τραπεζών.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν ωθήσει τους επενδυτές να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία. Η έκθεση των διαχειριστών κεφαλαίων σε αμερικανικές μετοχές αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2013, σύμφωνα με έρευνα της Bank of America. Από την άλλη πλευρά, οι αναδυόμενες αγορές, όπως η Κίνα και το Μεξικό, που συχνά θεωρούνται ως οι πιο ευάλωτες στις εμπορικές πολιτικές του Τραμπ, έχουν δεχθεί πλήγμα.

Οι πιο εστιασμένες στην εγχώρια αγορά πολιτικές του Τραμπ θα ευνοήσουν τις αμερικανικές εταιρείες, δήλωσε ο Rajeev De Mello, επικεφαλής επενδύσεων στην Gama Asset Management SA.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τους διορισμούς του υπουργικού συμβουλίου για ενδείξεις σχετικά με το εάν η προεκλογική ρητορική του Τραμπ θα υλοποιηθεί σε πολιτικές. Ο εκλεγμένος πρόεδρος είχε δεσμευθεί προηγουμένως να επιβάλει τεράστιους νέους δασμούς, εξετάζοντας δασμούς 20% σε όλα τα ξένα αγαθά και 60% ή υψηλότερα σε αυτά που προέρχονται από την Κίνα. ΤΟ γεγονός αυτό αναζωπύρωσε τους φόβους για έναν άλλο εμπορικό πόλεμο που μπορεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και να βλάψει εταιρείες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Οι άλλες προτάσεις του Τραμπ περιλαμβάνουν μαζικές απελάσεις και φορολογικές περικοπές, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερο πληθωρισμό και να περιορίσουν το περιθώριο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) να μειώσει τα επιτόκια.

Καθώς αυτές οι προοπτικές υποστηρίζουν το δολάριο και πιέζουν τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών, ορισμένες κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδονησίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας, πραγματοποίησαν παρεμβάσεις στις αγορές την περασμένη εβδομάδα για να στηρίξουν τα νομίσματά τους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πιο ασφαλείς επιλογές.

Οι διαχειριστές χρημάτων όπως η Pictet Asset Management ενισχύουν τις επενδύσεις τους σε αγορές όπως η Ινδία που θεωρείται ότι επηρεάζονται λιγότερο από τις πολιτικές του Τραμπ. Οι δασμοί σε κινεζικά προϊόντα μπορούν επίσης να ωθήσουν τη μετατόπιση των επενδύσεων από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου προς τη Νοτιοανατολική Ασία, σύμφωνα με την Kasikorn Asset Management.

Αλλά προς το παρόν, τα περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ φαίνεται να είναι ξεκάθαρα τα πιο κερδοφόρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.