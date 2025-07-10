Μείωση 2% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Μάιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών μειώθηκε 1,4%.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, έναντι αύξησης 6,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.
Η μείωση αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
Από τη μείωση:
- Κατά 7,1% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Κατά 1,4% του δείκτη μεταποίησης. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (23,1%), στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (22,4%), στην κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (20,9%), στην κατασκευή ειδών ένδυσης (18,9%) και στη βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (16,6%).
Από την αύξηση:
- Κατά 1,8% του δείκτη παροχής νερού.
- Κατά 9,1% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.
Σε μέσα επίπεδα το α' 5μηνο, ο μέσος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Μαΐου 2024.
Ενώ ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,4% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025.
