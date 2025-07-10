Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, «πέρασε», επί της αρχής, από τη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη δημοσιονομική ισορροπία.

Στην ψηφοφορία που έγινε τις πρώτες πρωϊνές ώρες, «Ναι» δήλωσαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, «Παρών» δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και καταψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Νίκη. Εκκρεμεί το πρακτικό για την ψήφο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Με βάση τον νόμο για τη δημοσιονομική ισορροπία, τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν οι εγκύκλιοι κατάρτισης του προϋπολογισμού και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και όλοι οι φορείς θα πρέπει να δαβιβάσουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, τα στοιχεία στα οποία θα στηριχθούν οι προβλέψεις της επόμενης τετραετίας.

Με το σχέδιο νόμου ενσωματώνεται το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Οικονομικής Διακυβέρνησης στο εθνικό δίκαιο. Η ενσωμάτωση αποτελεί υποχρέωση για όλα τα κράτη μέλη, εντός του τρέχοντος έτους. Στην ομάδα εργασίας, η οποία επεξεργάστηκε τις διατάξεις για την ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας, συμμετείχαν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και το Σώμα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Η βασική αλλαγή που εισάγει το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Οικονομικής Διακυβέρνησης είναι ο κανόνας των καθαρών δαπανών, οι οποίες δε θα πρέπει να αυξάνονται πάνω από συγκεκριμένο όριο το οποίο προσδιορίζεται με βάση την ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους.

Όσο μειώνεται το χρέος, τόσο καλύτερα θα γίνονται τα όρια των δαπανών για την επόμενη τετραετία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

