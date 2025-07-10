Μετά την έγκριση των εποπτικών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, η Guaranty Trust Holding γίνεται η πρώτη αφρικανική τράπεζα που διαπραγματεύεται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE).

Η τράπεζα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το σύνολο του εκδοθέντος μετοχικού της κεφαλαίου, ύψους 36,4 δισεκατομμυρίων μετοχών, εισήχθη στον επίσημο κατάλογο της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και άρχισε να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου η εκ Νιγηρίας ορμώμενη τράπεζα, επιθυμεί να μετατραπεί σε ένα διεθνές αφρικανικό εμπορικό σήμα στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

H ιστορία της τράπεζας από τη Νιγηρία

Το 1990, οι Fola Adeola και Tayo Aderinokun, ίδρυσαν την αφρικανική τράπεζα. Μέσα σε ένα μήνα, η τράπεζα πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου και λίγους μήνες αργότερα, ξεκίνησε τις τραπεζικές της εργασίες.

Μετά από μόλις έξι μήνες λειτουργίας ανέφερε ζημιές.

Το 1992, η τράπεζα άνοιξε δύο υποκαταστήματα στο Λάγος και το πρώτο της υποκατάστημα στην επαρχία, στο Kάνο. Στο τέλος του έτους, η Guaranty Trust Bank ανακοίνωσε κέρδη ύψους 52 εκατομμυρίων νάιρα (σε σημερινές τιμές αντιστοιχεί σε 29.000 ευρώ), ενώ ο ισολογισμός της αυξήθηκε σε 1,050 δισεκατομμύρια (586.000 ευρώ).

Το 1996, έγινε το πρώτο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ανήκει εξ ολοκλήρου σε Νιγηριανούς και επιτυγχάνει κέρδη 1 δισεκατομμυρίου νάιρα.

