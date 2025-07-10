Περισσότεροι από 4.500 άνεργοι (4.519) έχουν ήδη προσληφθεί σε νέες θέσεις εργασίας μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ για την επιδότηση της απασχόλησης στη Θεσσαλία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων λήγει τη Δευτέρα 14 Ιουλίου.

Το πρόγραμμα δημιουργίας 5.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης απευθύνεται σε ανέργους όλων των ηλικιών και σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών (έως 1.250 ευρώ μηνιαία, 22.500 ευρώ συνολικά) του εργαζόμενου για διάστημα έως 18 μήνες. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 90 εκ. ευρώ.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata

Πηγή: skai.gr

