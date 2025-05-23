ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,3% στα οικοδομικά υλικά τον Απρίλιο εφέτος

Νέα αύξηση 3,3% σημειώθηκε στις τιμές στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Απρίλιο εφέτος, καθώς οι τιμές κινήθηκαν καθοδικά μόνο στο πετρέλαιο κίνησης.

Ειδικότερα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Πλαστικούς σωλήνες (7,8%), Θερμαντικά σώματα (7,6%), Αγωγούς χάλκινους (6,2%), Τούβλα (5,7%), Διακόπτες (5,2%), Έτοιμο σκυρόδεμα (4,8%), Ηλεκτρική ενέργεια (4,7%), Κουφώματα αλουμινίου (4,6%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (4,4%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (4,2%), Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (4,2%), Μαρμαρόπλακες (4,1%), Παρκέτα (3,8%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,6%) και Τσιμέντο (3,1%). Μείωση 9,6% σημείωσαν οι τιμές στο Πετρέλαιο κίνησης (Diesel).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 3,3% τον Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2024, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,01% τον Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2025, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

