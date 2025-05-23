ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,3% στα οικοδομικά υλικά τον Απρίλιο εφέτος

Νέα αύξηση 3,3% σημειώθηκε στις τιμές στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Απρίλιο εφέτος, καθώς οι τιμές κινήθηκαν καθοδικά μόνο στο πετρέλαιο κίνησης.
Ειδικότερα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Πλαστικούς σωλήνες (7,8%), Θερμαντικά σώματα (7,6%), Αγωγούς χάλκινους (6,2%), Τούβλα (5,7%), Διακόπτες (5,2%), Έτοιμο σκυρόδεμα (4,8%), Ηλεκτρική ενέργεια (4,7%), Κουφώματα αλουμινίου (4,6%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (4,4%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (4,2%), Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (4,2%), Μαρμαρόπλακες (4,1%), Παρκέτα (3,8%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,6%) και Τσιμέντο (3,1%). Μείωση 9,6% σημείωσαν οι τιμές στο Πετρέλαιο κίνησης (Diesel).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 3,3% τον Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2024, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,01% τον Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2025, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.