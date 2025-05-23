Αύξηση 1,6% της μέσης πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας το πρώτο 4μηνο του 2025

Θετικό ήταν το πρώτο τετράμηνο του 2025 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργοσαρωνικού η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αθήνας διαμορφώθηκε στο 67,3%, σε παρόμοια επίπεδα με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2024 (σημειώνοντας μικρή αύξηση 1,6% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα για την μέση τιμή δωματίου (ADR) που διαμορφώθηκε στα 136,24 ευρώ (αύξηση κατά 5,6% έναντι του αντίστοιχου τετραμήνου 2024) και για το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Rev Par) που έφτασε στα 91,67 ευρώ (αύξηση κατά 7,4% έναντι του περυσινού τετραμήνου).

Ο Απρίλιος 2025 ωστόσο αν και ο καλύτερος σε απόδοση μήνας του φετινού τετράμηνου υπολείπεται σε επιδόσεις μέσης πληρότητας και εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) έναντι του Απριλίου του 2024, καταγράφοντας εφέτος 78,4% μέση πληρότητα έναντι 83,1% του περυσινού Απριλίου και δίνοντας RevPar 128,33 ευρώ, έναντι 130,01 ευρώ του Απριλίου του 2024. Βελτίωση (κατά 4,6%) καταγράφεται στη μέση τιμή δωματίου (ADR), η οποία από 156,52 ευρώ, έφτασε στα 163,68 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων της Μαδρίτης στο τετράμηνο σημείωσε μικρή αύξηση (+0,1%), της Βαρκελώνης τάση μείωσης (-0,7%), ενώ η πληρότητα της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης κατέγραψε μικρή αύξηση της τάξης του 0,9% και 3,3% αντίστοιχα έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Από πλευράς μέσης τιμής δωματίου (ADR), παρατηρούμε αύξηση για την Αθήνα κατά 5,6%, για την Ρώμη κατά 5,9%, για την Μαδρίτη κατά 10,6%, για τη Βαρκελώνη κατά 0,8% και για τη Κωνσταντινούπολη κατά 1,3%. Αντίστοιχα, στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) στο α' τετράμηνο του 2025 παρατηρήθηκε αύξηση για την Αθήνα κατά 7,4%, για την Μαδρίτη κατά 10.8%, για την Βαρκελώνη κατά 0,1%, για την Ρώμη κατά 6,9% και για την Κωνσταντινούπολη κατά 4,7%.

Σχολιάζοντας ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργοσαρωνικού Ε. Βασιλικός την πορεία της Αθήνας και των ξενοδοχείων της κατά τους πρώτους μήνες του 2025 και μιλώντας για τις προοπτικές που διανοίγονται επεσήμανε χαρακτηριστικά πως «οι επιδόσεις του ‘τώρα', περιγράφουν επακριβώς τις επαυξημένες ευθύνες και τις ανάγκες του ‘αύριο': Όπως παρατηρούμε -είπε ο κ. Βασιλικός- όχι μόνο από τις δικές μας Έρευνες αλλά και από λοιπά συγκριτικά στοιχεία και reports που βλέπουν το φως της δημοσιότητας (όπως λ.χ. αυτά του "ICCA GlobeWatch: Business Analytics - Country & City Rankings 2024 "που δόθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο της IMEX Frankfurt 2025 και αφορούν μεταξύ άλλων στην καλή πορεία και κατάταξη της Αθήνας ως διεθνούς συνεδριακής πόλης), οι βελτιωμένες τουριστικές επιδόσεις γεννούν διαρκώς νέες ανάγκες, περισσότερες απαιτήσεις, αλλά και πλήθος από ερωτηματικά… Υπάρχει άραγε η πρόβλεψη; υλοποιούνται τα αναγκαία έργα, ώστε όχι μόνο οι ιδιωτικές αλλά και οι δημόσιου χαρακτήρα προσφερόμενες υποδομές και υπηρεσίες της Αθήνας των εκατομμυρίων κατοίκων να ανταποκριθούν επάξια στη μεγάλη πρόκληση του Τουρισμού; Κατά την άποψή μας τα αναγκαία έργα και υπηρεσίες σε κάθε προορισμό πρέπει να προηγούνται της άφιξης μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών, όπως ακριβώς η ύπαρξη, λειτουργία και προβολή ενός διεθνούς συνεδριακού κέντρου μεσαίας προς μεγάλης χωρητικότητας πρέπει να προηγείται της προσέλκυσης κορυφαίων διοργανώσεων και συνεδρίων. Η ΕΞΑ παρακολουθεί και καταγράφει καθημερινά δυνατότητες και αδυναμίες και οι ξενοδόχοι της Αθήνας είμαστε πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει την αυριανή μέρα».

