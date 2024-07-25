Παράταση στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 2 Αυγούστου για τα φυσικά και μέχρι 9 Αυγούστου για τα νομικά πρόσωπα, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχα, μετατίθεται για τις 2/8 για τα φυσικά πρόσωπα και για τις 9/8 για τα νομικά πρόσωπα η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:

Έπειτα από συνεννόηση με τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ σχετικά με την πορεία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει τα εξής:

Από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής στις 25 Απριλίου 2024 έως μέχρι και αυτήν την ώρα, έχουν υποβληθεί 6.068.600 δηλώσεις φυσικών προσώπων. Αντίστοιχα, από την 1η Μαΐου όπου ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων νομικών προσώπων μέχρι και αυτήν την ώρα έχουν υποβληθεί 252.542 φορολογικές δηλώσεις.

Το πλήθος αυτό των δηλώσεων αντιστοιχεί στο 93,3% του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και στο 81,8% του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων.

Λαμβάνοντας υπόψιν, από τη μια πλευρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των δηλώσεων έχει ήδη υποβληθεί, αλλά και από την άλλη ότι παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες ορισμένα τεχνικά προβλήματα στο σύστημα υποβολής δηλώσεων λόγω της μαζικής υποβολής δηλώσεων από τις λογιστικές εφαρμογές, ανακοινώνεται η μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ως εξής:

2 Αυγούστου για τις δηλώσεις φυσικών προσώπων,

9 Αυγούστου για τις δηλώσεις νομικών προσώπων. Η μετάθεση της προθεσμίας είναι σχετικά μεγαλύτερη για τον πρόσθετο λόγο ότι το ποσοστό υποβολής δεν είναι τόσο υψηλό όσο στα φυσικά.

Αντιστοίχως, μετατίθεται για τις 2/8 για τα φυσικά πρόσωπα και για τις 9/8 για τα νομικά πρόσωπα η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου. Ωστόσο, ή δυνατότητα εφάπαξ καταβολής φόρου με έκπτωση 3% για τα φυσικά πρόσωπα παραμένει έως τις 31 Ιουλίου.

Με βάση τον ρυθμό υποβολής των δηλώσεων έως σήμερα, ο επιπλέον χρόνος που δίνεται είναι επαρκής προκειμένου να υποβληθούν απρόσκοπτα τόσο οι υπόλοιπες δηλώσεις όσο και να εκπληρωθούν οι υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις.

