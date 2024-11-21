Στις αγορές για 11 δισ. ευρώ το Ελληνικό Δημόσιο για το 2025

Με «όπλα» τις νέες αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης και τη δημοσιονομική σταθερότητα, το Ελληνικό Δημόσιο βάζει πλώρη για τις αγορές το 2025 επιδιώκοντας να αντλήσει 11 δισ. ευρώ.

Η παρουσία του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές ομολόγων την ερχόμενη χρονιά αναμένεται να είναι εντονότερη σε σχέση με φέτος, εξαιτίας των αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών του κρατικού Προϋπολογισμού.

Όπως προκύπτει από την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο καθαρός δανεισμός του Δημοσίου το 2025 θα είναι σχεδόν διπλάσιος σε σύγκριση με φέτος και προβλέπεται ότι θα φθάσει τα 8,5 δισ. ευρώ από 4,07 δισ. ευρώ το 2024.

Για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών το Δημόσιο θα αντλήσει από την αγορά ομολόγων 11 δισ. ευρώ από 9 δισ. περίπου που προβλέπεται να αντλήσει φέτος.

Οι αυξημένες δανειακές ανάγκες το 2025 προκύπτουν καταρχάς από την αύξηση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση στα περίπου 4,4 δισ. ευρώ από 3 δισ. το 2024. Στο έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού θα πρέπει να προστεθούν αλλά 3,7 δισ. ευρώ τα οποία αφορούν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλα 1,7 δισ. από την συμμετοχή του Δημοσίου σε Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου εταιρειών κλπ. Στον καθαρό δανεισμό 8,5 δισ. ευρώ αν προστεθούν κατά τα χρεολύσια των 5,5 δισ. ευρώ που πρέπει να καταβάλει το Δημόσιο για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους προκύπτει το σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών οι οποίες ανέρχονται σε 14 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση στον Προϋπολογισμό οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν κατά τα 11 δισ. ευρώ με μακροπρόθεσμο δανεισμό (προσφυγή στις αγορές ομολόγων) και τα υπόλοιπα 3 δισ. ευρώ από την ανάλωση των υψηλών διαθεσίμων του Δημοσίου.

Τούτων δοθέντων, η δανειακή στρατηγική για το επόμενο έτος αναμένεται να είναι περιορισμένη αναφορικά με το συνολικό ποσό εκδόσεων. Συγκεκριμένα, η στόχευση της δανειακής στρατηγικής θα είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, η περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με διατήρηση κατά το δυνατόν της ήδη εκτεταμένης φυσικής ωρίμανσής τους, η μείωση των περιθωρίων δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και η περαιτέρω διασφάλιση της συνέπειας του Ελληνικού Δημοσίου ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα, θα αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι υφιστάμενες θέσεις και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού χαρτοφυλακίου δημόσιου χρέους, στο πλαίσιο των εν γένει ευκαιριών που παρέχονται στο βραχυχρόνιο τμήμα της ευρωπαϊκής καμπύλης.

Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί στο πλαίσιο λειτουργίας της πρωτογενούς αγοράς, πλέον της εκδοτικής δραστηριότητας, η εφαρμογή πολιτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου μέσω της οποίας θα διασφαλίζονται ο αναγκαίος χώρος για τη συνεχή παρουσία του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, η περαιτέρω μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης, η παροχή της αναγκαίας ρευστότητας και η βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών ομολόγων, με ταυτόχρονη αξιοποίηση της εκάστοτε κλίσης της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων για τη διασφάλιση βέλτιστου αποτελέσματος αναφορικά με το κόστος δανεισμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.