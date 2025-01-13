Αναγνωστόπουλος: Νομοθετική παρέμβαση, εάν χρειαστεί, για τα ασφάλιστρα υγείας

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νομοθετικής παρέμβασης για τον περιορισμό των αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας ο γγ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας σήμερα στο Πρώτο Πρόγραμμα, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να επικρατήσει η κοινή λογική και να μην υλοποιηθεί αυτή η παρέμβαση.

«Αν χρειαστεί και εφόσον αυτό φανεί από τη συμπεριφορά της αγοράς, ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση και δεν υπάρχει ένας ρεαλισμός απέναντι στις ανατιμήσεις αυτές, οι οποίες προφανώς θα πρέπει να γίνουν αλλά θα πρέπει να είναι λελογισμένες, τότε πράγματι η πολιτεία, όπως έχει δείξει και στον τομέα τον τραπεζικό, όπως έχει δείξει και στον τομέα των εμπορευμάτων και στα σούπερ μάρκετ, δεν θα διστάσει, εφόσον είναι απαραίτητο, να παρέμβει νομοθετικά προκειμένου να βάλει ένα όριο στις αυξήσεις αυτές», επεσήμανε ο κ. Αναγνωστόπουλος για το ζήτημα των ασφαλίστρων στα ισόβια συμβόλαια υγείας. «Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο και ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική στην αγορά», πρόσθεσε. Σύντομα, πάντως, θα υπάρξει η νομοθετική παρέμβαση για την αντικατάσταση του δείκτη κόστους που καταρτίζει το ΙΟΒΕ από δείκτη που θα καταρτίσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο ίδιος τόνισε, περαιτέρω, ότι απασχολεί και το θέμα του ανταγωνισμού στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, όπως και η διακριτική τιμολόγηση, δηλαδή το φαινόμενο τα ιδιωτικά νοσοκομεία να χρεώνουν, ενδεχομένως, κάτι υψηλότερο όπου υπάρχουν ασφαλίσεις και κάτι χαμηλότερο σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν τη συγκεκριμένη ασφάλιση. «Αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποια δύναμη αγοράς που έχουν αποκτήσει οι ιδιωτικές κλινικές, τα ιδιωτικά νοσοκομεία και μπορούν να επιβάλουν τους δικούς τους όρους στους καταναλωτές, πολλές φορές και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Αυτό, λοιπόν, δείχνει ότι υπάρχει κάποιου είδους ατέλεια στην αγορά. Είναι κάτι το οποίο είναι διαχρονικό, δυστυχώς, στη χώρα μας, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα, όμως, το ότι είναι διαχρονικό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Στο μέτρο αυτό και εκεί θα σχεδιαστούν κάποια μέτρα, τα οποία φυσικά θα ανακοινωθούν όταν θα είναι έτοιμα. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα πρέπει και αυτό να επιληφθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Τέλος, αναφορικά με την έκπτωση 2% στον ΕΝΦΙΑ που προβλέπεται για τα ασφαλισμένα ακίνητα και το ενδεχόμενο αυξήσεων στα ασφάλιστρα έναντι φυσικών καταστροφών, ο κ. Αναγνωστόπουλος σημείωσε: «Σε μία αγορά, όπου μπορεί στην πραγματικότητα τις μειώσεις οι οποίες γίνονται από τη φορολογία να μην τις μετακυλήσει στον τελικό καταναλωτή, προφανώς υπάρχουν προβλήματα. Στο μέτρο που θα παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα, τα οποία, όμως, προς το παρόν δεν έχουν αποδειχθεί ότι υπάρχουν, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια φήμη στον δημόσιο διάλογο, μια συζήτηση στον δημόσιο διάλογο για αυτήν την εικόνα. Όμως, αυτές οι ρυθμίσεις είναι σχετικά πρόσφατες. Θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να δούμε πώς έχουν αφομοιωθεί από την αγορά και προφανώς εφόσον παρουσιαστούν προβλήματα, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τη δομή της συγκεκριμένης αγοράς, και όταν υπάρχουν προβλήματα με τη δομή της αγοράς θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την απελευθέρωσή της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.