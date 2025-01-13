Αύξηση 81% κατέγραψαν το 2024 οι επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού συγκριτικά με το 2023. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2024 πραγματοποιήθηκαν 16.903 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ρύθμιση οφειλών 5,13 δισ. ευρώ.

Η σημαντική αυτή ώθηση στις ρυθμίσεις έρχεται ως αποτέλεσμα των βελτιωτικών παρεμβάσεων που υλοποίησε η Κυβέρνηση στη λειτουργία του Μηχανισμού, όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου, με στόχο την προστασία των ευάλωτων οφειλετών και τον περιορισμό του ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους.

Πιο αναλυτικά:

Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2024 ήταν 16.903 έναντι 9.337 ρυθμίσεων το 2023 ( αύξηση 81%),

το ύψος των ρυθμισμένων οφειλών ανήλθε σε 5,13 δισ. ευρώ έναντι οφειλών 3,54 δισ. ευρώ που ρυθμίστηκαν το 2023 ( αύξηση 44,92%),

2.500 ευάλωτα νοικοκυριά επωφελήθηκαν από τη θεσπισμένη υποχρεωτικότητα στις ρυθμίσεις,

140 οφειλέτες ανέστειλαν προγραμματισμένους πλειστηριασμούς αξιοποιώντας το μέτρο της προκαταβολής.

Στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέχρι το τέλος του 2024, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 28.945 επιτυχείς ρυθμίσεις και έχουν ρυθμιστεί οφειλές 9,5 δισ. ευρώ.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η σημαντική αύξηση μέσα στο 2024 των ρυθμίσεων οφειλών επιβεβαιώνει τη σημαντική βελτίωση του θεσμού του εξωδικαστικού μηχανισμού μετά τη νομοθετική πρωτοβουλία που πήραμε το 2023. Το επιπλέον «κούρεμα» έως 28% των οφειλών, η υποχρέωση Τραπεζών και servicers να αποδέχονται υποχρεωτικά τις προτάσεις του εξωδικαστικού για τους ευάλωτους, η μείωση του επιτοκίου για όλες τις ρυθμίσεις των οφειλών στο 3% για 3 έτη, η παροχή ευνοϊκότερών ρυθμίσεων για άτομα με αναπηρία είναι οι σημαντικότερες αλλά όχι οι μόνες αλλαγές που κάναμε. Για την κυβέρνηση αποτελεί βασική προτεραιότητα η μείωση του ιδιωτικού χρέους και η ρύθμιση των οφειλών των πραγματικά ευάλωτων συμπολιτών μας και προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε».

Η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση σημείωσε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι στη Γενική Γραμματεία που η συστηματική δουλειά αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα αποτελέσματα. Δουλειά η οποία εκτείνεται σε όλο το φάσμα της αίτησης, από την υποστήριξη των πολιτών και την επίλυση προβλημάτων κατά τη δημιουργία της αίτησης μέχρι την καθημερινή παρακολούθηση και έλεγχο της εγκρισιμότητας από την πλευρά των πιστωτών. Και φυσικά δεν εφησυχάζουμε αλλά συνεχίζουμε δυναμικά με το στόχο όπως δούμε ακόμα μεγαλύτερη υποχώρηση των αριθμών στο ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος της χώρας».

Ιστορικό χαμηλό για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια

Το χαμηλότερο ποσοστό μη-εξυπηρετούμενων δανείων που έχει καταγραφεί ποτέ, ακόμη και στην προ κρίσης περίοδο, σημείωσαν οι ελληνικές τράπεζες τον Σεπτέμβριο του 2024, με τον δείκτη να διαμορφώνεται σε 4,6%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το τρίτο τρίμηνο του 2024. Το αμέσως μικρότερο νούμερο σημειώθηκε το 2007, με 5,2%. Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει τη σημασία του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και την αποδοτικότητα των εργαλείων ρύθμισης προς την αποκατάσταση των οφειλών.

Στην ίδια κατεύθυνση, δημοσιεύονται στοιχεία για την κατάσταση των κόκκινων δανείων που παραμένουν στις τράπεζες, καθώς και για τις διμερείς ρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν το Νοέμβριο από τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις: οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες πραγματοποίησαν ρυθμίσεις συνολικής αξίας 401,6 εκατ. ευρώ για πάνω από 6,5 χιλιάδες οφειλέτες. Η πλειοψηφία αυτών των ρυθμίσεων αφορά κυρίως στεγαστικά δάνεια.

Αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών

Η πλατφόρμα myEgdixlive συνέχισε το 2024 να αποτελεί το κεντρικό εργαλείο επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα υπερχρέωσης. Συγκεκριμένα, το 2024 εξυπηρετήθηκαν συνολικά 47.358 πολίτες, ενώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση 54,6% σε σχέση με το 2023 όπου εξυπηρετήθηκαν 30.623. Επίσης, ο μέσος όρος πραγματοποιηθέντων ραντεβού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά μήνα παρουσίασε αύξηση φτάνοντας περίπου στα 4.000 ραντεβού το 2024, σε σύγκριση με 2.552 το 2023.

