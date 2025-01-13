Από την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025, τίθεται σε εφαρμογή ένας νέος, σύγχρονος τρόπος πληρωμής εισφορών για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους μέσω του συστήματος IRIS (Interbanking Retail Instant Payments Settlement). Η υπηρεσία παρέχει στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα πληρωμής των εισφορών τους μέσω του e-banking ή του mobile banking.

Οι πληρωμές μέσω του Διατραπεζικού Διακανονισμού Άμεσων Πληρωμών Λιανικής IRIS προσφέρουν σημαντικά οφέλη όπως, άμεσες συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης για την προστασία των δεδομένων, και ευκολία καθώς δεν απαιτούνται στοιχεία κάρτας ή λογαριασμού, μόνο ο αριθμός τηλεφώνου ή το email του παραλήπτη. H υπηρεσία υποστηρίζεται από πολλές τράπεζες και εφαρμογές στην Ελλάδα, καθιστώντας την εύκολη και προσιτή για τους χρήστες.

Πηγή: skai.gr

