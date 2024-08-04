Η κατασκευή ενός εμβληματικού κτηρίου πριν 50 χρόνια στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας, ενός Μουσείου σε μια πόλη της Ισπανίας που ήταν σε οικονομική και πολιτιστική παρακμή πριν περίπου 25 χρόνια και πολύ πιο πρόσφατα ενός τουριστικού και ψυχαγωγικού συγκροτήματος στην Μαρίνα της Σιγκαπούρης, συνέβαλαν καθοριστικά όχι μόνον στην μεγάλη αύξηση του αριθμού των επισκεπτών για τις ίδιες τις πόλεις όπου λειτούργησαν, αλλά και στη δημιουργία χιλιάδων νέων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας.

Απολογιστικά, σύμφωνα με μελέτες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, συμβάλλουν ακόμη και στην ενίσχυση του ίδιου του ΑΕΠ της χώρας τους, ενώ πυροδότησαν και τη βελτίωση των έργων υποδομής των πόλεων που λειτουργούν. Για το λόγο αυτό ονομάζονται σύγχρονα τοπόσημα, καθώς χαρακτηρίζουν μια ολόκληρη περιοχή και από μόνα τους έχουν τη δύναμη να προσελκύσουν επιπλέον επισκέπτες από κάθε μεριά του κόσμου, που έρχονται για να τα επισκεφθούν.

Τρία παραδείγματα από τρείς διαφορετικές Ηπείρους δίνουν τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου τοπόσημου και πώς η κατασκευή και λειτουργία του επηρέασε τις πόλεις που βρίσκονται. Τι κοινά χαρακτηριστικά έχουν; Ποια είναι μερικά από τα σύγχρονα τοπόσημα της χώρα μας που δόθηκαν στο κοινό και ποια είναι σε φάση κατασκευής, φιλοδοξώντας να βρεθούν στο επίκεντρο όχι μόνον του εγχώριου αλλά και του διεθνούς ενδιαφέροντος;

Τρία τοπόσημα σε τρείς Ηπείρους

Αυστραλία: Τον Οκτώβριο του 2023 οι Αυστραλοί σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση γιόρτασαν την 50η επέτειο της Όπερας του Σίδνεϊ, ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα, το κτίριο με τα γλυπτά «πανιά» που η κατασκευή του διήρκησε 14 χρόνια. Η κατασκευή του κτιρίου που έχει καταγραφεί στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, ξεπέρασε τα 100 εκατ. δολ Αυστραλίας.

Σύμφωνα με μελέτη της Deloitte μόνον για την χρονική περίοδο 2022-2023, η λειτουργία της Όπερας πρόσθεσε αξία 1,2 δισ. δολαρίων για την οικονομία της Αυστραλίας, ενώ υποστηρίζει περισσότερες από 8.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Ισπανία: Τον Οκτώβριο του 2022 το εμβληματικό Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας γιόρτασε τα 25 χρόνια λειτουργίας, έχοντας καταφέρει να συγκεντρώνει σταθερά πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες σε ετήσια βάση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναγέννηση ολόκληρης της πόλης. Το φαινόμενο έμεινε στην ιστορία ως «The Guggenheim effect» καθώς η νέα υπερμοντέρνα αρχιτεκτονική κατασκευή έχει γίνει αυτή καθεαυτή πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών. Η λειτουργία του δημιούργησε μεγάλο αριθμό νέων επιχειρήσεων, πολλές και σταθερές νέες θέσεις εργασίας, οδήγησε ακόμη και στην αναβάθμιση των υποδομών ολόκληρης της πόλης. Το σχέδιο ως ιδέα είχε προκάλεσε αρχικά αντιδράσεις εξαιτίας και του κόστους που ξεπέρασε τα 100 εκατ. δολάρια. Όπως έχει αναφέρει η επιμελήτρια του Μουσείου Γκούγκενχαϊμ Λέκα Χάιλμαν Γουάιτολερ το Μουσείο έκανε τους κατοίκους και την κυβέρνηση και όλους όσους βρίσκονται στα κέντρα αυτών των αποφάσεων να στρέψουν το βλέμμα στο ποτάμι, προσθέτοντας ότι όταν άνοιξε το μουσείο η πόλη κυριολεκτικά καθάρισε. Το Μουσείο έχει δεχθεί πάνω 30 εκατ. επισκέπτες από το 1997.

Σιγκαπούρη: Το «Marina Bay Sands» ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο και κέντρο ψυχαγωγίας στην πόλη της Σιγκαπούρης ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2002 και ολοκληρώθηκε το 2010, με συνολικό κόστος 5,7 δις.δολ. Σήμερα δέχεται πάνω από 1,5 εκατ. επισκέπτες το μήνα, που επιθυμούν να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του.

Το συγκρότημα αποτελείται από τρεις πύργους ξενοδοχείων, ο καθένας με ύψος 55 ορόφων με συνολικό ύψος 200 μέτρα. Επιπλέον, διαθέτει ένα καζίνο, ένα εμπορικό κέντρο, ένα μουσείο σε σχήμα λωτού γνωστό ως Art Science Museum και ένα πάρκο αναψυχής. Ένα από τα πιο εμβληματικά χαρακτηριστικά του είναι η πισίνα υπερχείλισης στον τελευταίο όροφο μήκους 150 μέτρων, η μεγαλύτερη στο είδος της στον κόσμο, που προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη. Αυτή η πισίνα είναι μέρος αυτού που είναι γνωστό ως SkyPark, το οποίο έχει μήκος 340 μέτρα και πλάτος 40 μέτρα. Το Συγκρότημα έχει τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο, δημιουργώντας δισεκατομμύρια δολάρια σε τουριστικά έσοδα και δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το συγκρότημα συνεισφέρει περίπου 1,5% στο ΑΕΠ ολόκληρης της Σιγκαπούρης.

Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών παραδειγμάτων εκτός από την μεγάλη συμβολή τους ακόμη και στο ΑΕΠ των χωρών τους σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί είναι το γεγονός ότι τηρήθηκαν όλα τα πρότυπα βιώσιμης κατασκευής ώστε να μην επιβαρυνθεί το περιβάλλον ούτε στη διάρκεια κατασκευής ούτε της λειτουργίας, γεγονός.

Αθηναϊκή Ριβιέρα: στο επίκεντρο των σύγχρονων ελληνικών τοπόσημων

Η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας και ειδικότερα η ακτογραμμή των 70 χιλιομέτρων της Αθηναϊκής Ριβιέρας φιλοδοξεί να δημιουργήσει τα νέα διεθνή τοπόσημα, με το πρώτο να έχει ήδη κερδίσει την θέση όχι μόνον στον εγχώριο αλλά και στο διεθνή χάρτη. Τα υπόλοιπα, είναι υπό κατασκευή και βρίσκονται στην νέα πόλη του Ελληνικού, που αυτή κάθε αυτή στοχεύει να αποτελέσει επίκεντρο παγκόσμιου ενδιαφέροντος

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος-Προσεγγίζουν τα 30 εκατ. οι επισκέψεις - Χιλιάδες εκδηλώσεις

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί το νέο διεθνές τοπόσημο της πρωτεύουσας και γενικότερα της χώρας. Πριν από επτά χρόνια, στις 23 Φεβρουαρίου 2017, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) παρέδωσε στην Ελληνική Πολιτεία και τους πολίτες το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του, ένα σπουδαίο έργο που οραματίστηκε, δημιούργησε και συνεχίζει αδιάλειπτα να υποστηρίζει. Όπως αναφέρει στον τελευταίο ετήσιο απολογισμό του, οι 27.000.000 επισκέψεις που καταγράφονται μέχρι σήμερα, σηματοδοτούν κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν αριθμό: ανθρώπους, εμπειρίες, ιδέες, ζυμώσεις και αμέτρητες προοπτικές.

Το εμβληματικό σημείο αναφοράς για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως ανέφερε πρόσφατα η Έλλη Ανδριοπούλου, διευθύνουσα συμβούλου του ΚΠΙΣΝ έχει ως στόχο τη προώθηση του πολιτισμού και τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία, βαδίζοντας στις ράγες του αειφόρου τουρισμού. Το 2023 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το επισκέφτηκαν 3 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ υλοποιήθηκαν περισσότερες από 3.000 δωρεάν δράσεις για όλο τον κόσμο.

Ελληνικό - Το νέο σημείο στον παγκόσμιο χάρτη μέχρι το 2027-Συμβολή 2,5% στο ΑΕΠ-Ένα εκατομμύριο επιπλέον τουρίστες

Η κατασκευή της πρώτης πράσινης έξυπνης πόλης στο κόσμο από τα θεμέλια σε μια περιοχή για χρόνια ήταν υπό εγκατάλειψη φιλοδοξεί, όπως έχει αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου, να δημιουργήσει κάτι μοναδικό στον κόσμο. Η αισθητική αρχιτεκτονικών τοπόσημων που δημιουργούνται στο Ελληνικό θα καταστήσει τη χώρα παγκόσμιο σημείο αναφοράς στον διεθνή αρχιτεκτονικό χάρτη και θα αναβαθμίσει περαιτέρω την εικόνα της χώρας διεθνώς, αναφέρει ο κ. Αθανασίου.

Αναφέρονται ενδεικτικά μερικά μόνον από τα νέα αρχιτεκτονικά τοπόσημα στην νέα πόλη των 15 λεπτών που δημιουργούνται και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2027 σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις.

Το Πάρκο του Ελληνικού που θα είναι το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο στο κόσμο.

Θα ξεκινά από τις παρυφές του Υμηττού και θα εκτείνεται ως τη θάλασσα συνδέοντας τους γύρω Δήμους και ενώνοντας τις νέες γειτονιές που θα δημιουργηθούν. Ήδη ένα κομμάτι του, το The Ellinikon Experience Park, συνολικής έκτασης 75 στρεμμάτων άνοιξε για το κοινό από τον Δεκέμβριο του 2021, με τους επισκέπτες να ξεπερνούν μέχρι σήμερα τα 2 εκατομμύρια.

Στην πλήρη του έκταση θα καλύπτει μια περιοχή 2.000.000 τ.μ. Θα είναι 14 φορές μεγαλύτερο από τον Εθνικό Κήπο, 1,5 φορά μεγαλύτερο από το Hyde Park του Λονδίνου, καλύπτοντας το 1/3 της συνολικής ανάπτυξης. Προβλέπεται η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου διαδρομών, μεγαλύτερου των 45 χιλιομέτρων, με πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Σε αυτό θα περιλαμβάνεται και ένας πεζόδρομος πλάτους 56 μέτρων και μήκους πάνω από 2,5 χλμ., που θα συνδέει την λεωφόρο Βουλιαγμένης με το Παράκτιο Μέτωπο μέσω του Πάρκου του Ελληνικού.

Η Riviera Galleria, ένας διεθνής προορισμός πολύπλευρης εμπειρίας αγορών, γαστρονομίας και ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, σε 23.000 τ.μ., θα φιλοξενεί κορυφαίους οίκους μόδας, ορισμένοι, εκ των οποίων, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες σχεδιαστές. Θα προσφέρει, επίσης, σειρά γαστρονομικών προτάσεων υψηλού επιπέδου από διάσημους Έλληνες και ξένους σεφ, αλλά και πληθώρα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Σχεδιασμένη από το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Kengo Kuma and Associates.

To The Ellinikon Mall που θα αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα στη νότια Ευρώπη, 1,5 φορά μεγαλύτερο του The Mall Athens, με 280 καταστήματα νέας γενιάς των πιο δημοφιλών, αλλά και ανερχόμενων ελληνικών και διεθνών brands.

Ο Riviera Tower που θα αποτελεί τον υψηλότερο πράσινο οικιστικό ουρανοξύστη στην Μεσόγειο, ύψους 200 μέτρων, η θεμελίωση του οποίου ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο με τη σκυροδέτηση, την μεγαλύτερη συνεχή, με διάρκεια 40 ωρών, που έγινε ποτέ στην Ελλάδα και όλα τα διαμερίσματα του να έχουν ήδη γίνει sold out. Η σχεδίαση του Riviera Tower, ύψους 200 μέτρων και 50 ορόφων, έχει γίνει από το διεθνώς φημισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster+Partners και η κατασκευή του έχει ανατεθεί στην κοινοπραξία Bouygues Bâtiment International και Intrakat.

Σύμφωνα με εκτενή μελέτη του ΙΟΒΕ με θέμα τις οικονομικές επιδράσεις από την ανάπτυξη της περιοχής του Ελληνικού το έργο αναμένεται να συμβάλει κατά 2,5% στο ΑΕΠ της χώρας στην ολοκλήρωση του, ενώ παράλληλα, θα συνεισφέρει συνολικά πάνω από 14 δισ. ευρώ έσοδα σε φόρους στο κράτος. Εκτιμάται επίσης ότι θα προσελκύει ένα εκατομμύριο επιπλέον τουρίστες στην χώρα μας.

Ολοκληρωμένο τουριστικό και Ψυχαγωγικό Συγκρότημα - Επένδυση άνω του ενός δισ.ευρώ - 3000 μόνιμες θέσεις εργασίας

Το «Hard Rock Hotel & Casino Athens» η κατασκευή του οποίου είναι σε πλήρη εξέλιξη στο χώρο του Ελληνικού, είναι το μοναδικό στην Ευρώπη Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα αυτού του είδους.

Πρόκειται για μία επένδυση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Hard Rock International, σημαντικά υψηλότερη του 1 δισ. ευρώ. Όπως έχει αναφέρει ο Τζιμ 'Αλλεν πρόεδρος της Hard Rock International, προβλέπει τη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή του και άλλων 3.000 μόνιμων θέσεων εργασίας κατά τη λειτουργία του, καθώς και την εισφορά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση προς το ελληνικό Δημόσιο για τις επόμενες τρεις δεκαετίες.

Το «Hard Rock Hotel & Casino Athens» θα αποτελείται από ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων, ένα καζίνο παγκόσμιας κλάσης, ένα εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, έναν υπερσύγχρονο χώρο ψυχαγωγίας που θα μπορεί να φιλοξενήσει συναυλίες από διεθνούς βεληνεκούς καλλιτέχνες, υψηλής ποιότητας παροχές εστίασης, πολυτελές συγκρότημα Rock Spa® και πισίνας και καταστήματα λιανικής.

Η 30ετής παραχώρηση είναι σύμπραξη της Hard Rock International (51%) και του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (49%), με τον δεύτερο να έχει και τη συνολική ευθύνη της κατασκευής του έργου που είναι σε πλήρη εξέλιξη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει περίπου 3 χρόνια.

Τοπόσημα στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά

Σύγχρονα όμως τοπόσημα μικρότερα σε μέγεθος γεννιούνται και στο κέντρο της πρωτεύουσας,

The Ilisian-Επένδυση 340 εκατ.ευρώ-Όφελος 1,25 δις. στην οικονομία

Το «The Ilisian», που είναι το νέο όνομα του προορισμού που δημιουργεί η Ionian Hotel Enterprises στη θέση του πρώην ξενοδοχείου Hilton της Αθήνας. Η επένδυση των 340 εκατ. ευρώ όπως έχει ανακοινωθεί υπολογίζεται ότι θα έχει όφελος πάνω από 1,25 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία κατά την πρώτη πενταετία της λειτουργίας της. Το ιστορικό κτίριο που στεγαζόταν το Hithon Athens μετεξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα νέο ξενοδοχείο και κατοικίες των βραβευμένων brands Conrad και Waldorf Astoria της Hilton, χώρους γαστρονομίας, ψυχαγωγίας, ευεξίας, shopping καθώς και μια σύγχρονη λέσχη μελών. Συνολικά, θα δημιουργηθούν περισσότερες από 1.760 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Ο Πύργος του Πειραιά

Στον Πειραιά νέο τοπόσημο αποτελεί ο Πύργος Πειραιά, το ριζικά ανακαινισμένο κτήριο των 34.600 τ.μ. και 22 ορόφων που υψώνεται 88 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, αποτελώντας σήμερα το δεύτερο υψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα. Πέρασαν πάνω από 50 χρόνια από το 1972 όταν ξεκίνησε η κατασκευή του Πύργου Πειραιά, ένα έργο που έμεινε ημιτελές καθώς για ένα μικρό χρονικό διάστημα αξιοποιήθηκαν μόνο οι τρεις πρώτοι όροφοι του κτηρίου. Για πολλές δεκαετίες έμεινε ημιτελές και κενό. To 2020, το κοινοπρακτικό σχήμα των DIMAND, EBRD και PRODEA Investments, μετά από συμμετοχή σε διαγωνισμό, ανέλαβε τις εργασίες ανακατασκευής του Πύργου που ολοκληρώθηκε 4 χρόνια αργότερα. Σήμερα, το αρχιτεκτονικό αυτό τοπόσημο στην αφετηρία της νέας Αθηναϊκής Ριβιέρας βρίσκεται στην καρδιά ενός εκ των σημαντικότερων επιβατικών λιμανιών της Ευρώπης, σε ιδιαίτερα κοντινή απόσταση από τον μεγαλύτερο συγκοινωνιακό κόμβο της χώρας. Έχοντας προσελκύσει μισθωτές διεθνούς βεληνεκούς, ο πρώτος βιοκλιματικός και ψηφιακός ουρανοξύστης της χώρας που είναι σε πλήρη λειτουργία φιλοξενεί ήδη και θα φιλοξενήσει γραφεία διακεκριμένων επιχειρήσεων, χώρους εστίασης και άθλησης καθώς και εμπορικά καταστήματα μεγάλων ομίλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.