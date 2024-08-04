Το Χρηματιστήριο Αθηνών βρέθηκε στις κορυφαίες θέσεις στην κατάταξη των παγκοσμίων αγορών τον Ιούλιο, καθώς η εγχώρια αγορά κατόρθωσε να υπεραποδώσει και να βγάλει σημαντικές αντιστάσεις στη διορθωτική κίνηση των διεθνών αγορών, στο δεύτερο μισό του μήνα.

Θετικό ήταν το κλίμα στις διεθνείς αγορές στο πρώτο μισό του Ιουλίου με τον δείκτη S&P 500 να σημειώνει αλλεπάλληλα ιστορικά ρεκόρ, λόγω κυρίως των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο, για να διορθώσουν στο δεύτερο μισό.

Ο Γενικός δείκτης έκλεισε τον Ιούλιο με άνοδο 5,26%, καταγράφοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση ανάμεσα στους παγκόσμιους δείκτες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποκοπή μερισμάτων, το ύψος των οποίων προσεγγίζει τα 4 δισ. ευρώ, το υψηλότερο από το 2008, έχει τεχνικά αφαιρέσει αρκετές μονάδες από τον Γενικό Δείκτη Τιμών. Την ίδια ώρα ο Dow Jones κατέγραψε μηνιαία άνοδο 3,84%, ο βρετανικός FTSE-100 ενισχύθηκε κατά 3,04%, ο γερμανικός Dax-30 κέρδισε 1,90%, ο S&P500 ενισχύθηκε 0,24%, ενώ ο Nasdaq έκλεισε τον Ιούλιο με πτώση 2,38% και ο γαλλικός Cac-40 με οριακή πτώση 0,09%.

Σε πρόσφατη ανάλυσή της η Εθνική Χρηματιστηριακή, ανέφερε μία σειρά από δεδομένα που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τυχόν πιέσεις από το εξωτερικό.

Η χρηματιστηριακή αναφέρεται στην πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες μετά τις πρόσφατες ευρωπαϊκές εκλογές, το υποστηρικτικό μακροοικονομικό σκηνικό (αύξηση ΑΕΠ >2,0%, πολύ υψηλότερα από τους μέσους όρους της ΕΕ, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά τα επόμενα δύο χρόνια και να ξεπεράσει τις επιδόσεις της ευρύτερης οικονομίας της ευρωζώνης), την επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών και την αυξημένη ρευστότητα, ελκυστικές αποτιμήσεις ,τα ισχυρά εταιρικά κέρδη και η υψηλή μερισματική απόδοση της αγοράς, η οποία είναι υψηλότερη των ευρωπαϊκών αγορών, τα σημαντικά κέρδη των τραπεζών και η διανομή μερίσματος μετά από 16 έτη. Σε επίπεδο αποτίμησης το p/e της ελληνικής αγορά κυμαίνεται στο 8, χαμηλότερα από το 14 των ευρωπαϊκών αγορών και το 20 των αμερικανικών αγορών.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι αρκετά χαμηλότερος από άλλες αγορές.

Τον Ιούλιο, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας +30,14%, η Moda Bango +18,71%, Unibios +13,95% και Αλουμύλ +13,91%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι: Ελλάκτωρ -21,37%, Attica Bank -16,00%, Προοδευτική -11,54% και Κλουκίνας- Λάππας -7,45%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση , σε επίπεδο μήνα, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τιτάν +14,83%, Lamda +12,91%, OTE +11,87%, Πειραιώς +10,86%, ΟΠΑΠ +9,82%, Alpha Bank +9,17%, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +9,15%, Coca Cola HBC +7,68%, ΕΥΔΑΠ +7,39%, Εθνική +5,35%, ΔΕΗ +5,28%, Autohellas +4,04%, ΔΑΑ +3,16%, Μυτιληναίος +2,88%, Viohalco +2,62%, ΟΛΠ +2,57%, Eurobank +2,42%, Aegean +2,13%, Motor Oil +1,99%, Elvalhalcor +1,61%.

Αντιθέτως, με πτώση έκλεισαν τον Ιούλιο, οι μετοχές: Ελλάκτωρ -21,37%, Jumbo -7,34%, ΕΛΠΕ -5,61%, Σαράντης -1,96%, Τέρνα Ενεργειακή -1,44%.

Οι επιδόσεις στο 7μηνο

Σε επίπεδο του επταμήνου Ιανουάριος - Ιούλιος ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατέγραψε κέρδη 14,31% και βρέθηκε στη 10η θέση στην κατάταξη των παγκοσμίων δεικτών.

Όμως η ελληνική αγορά υπεραποδίδει των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών. Ο Γερμανικός DAX-30 κατέγραψε άνοδο 10,49%, ο βρετανικός FTSE-100 ενισχύθηκε 8,21%, ενώ ο γαλλικός Cac-40 υποχώρησε 0,09%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, στο επτάμηνο, τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές:Titan +53,38%, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +36,02%, Eurobank +31,68%, Σαράντης +31,03%, Εθνική +28,93%, Coca Cola HBC +28,39%, Πειραιώς +21,87%, Τέρνα Ενεργειακή +20,94%, ΟΤΕ +17,60%, Lamda Development +12,57%, ΟΛΠ +11,85%, Viohalco +11,79%, Alpha Bank +10,66%, ΔΕΗ +5,47%, ΟΠΑΠ +4,81%, Elvalhalcor +2,16%, ΕΛΠΕ +1,65% και Aegean Airlines +1,41%.

Αντιθέτως, με απώλειες έκλεισαν το επτάμηνο οι τίτλοι: Ελλάκτωρ -23,22%, Autohellas -7,20%, ΕΥΔΑΠ -4,60%, Jumbo -1,43%, Motor Oil -1,01% και Μυτιληναίος -0,60%.

