Εκτόξευση των ευρωπαϊκών μετοχών, λόγω της προοπτικής ειρήνης στην Ουκρανία

Οι ευρωπαϊκές μετοχές συνέχισαν να ενισχύονται την Τρίτη, με τις εταιρείες πρώτων υλών και τον χρηματοπιστωτικό κλάδο να ηγούνται της ανόδου, καθώς οι επενδυτές αντλούν αισιοδοξία από τις προοπτικές εκεχειρίας στην Ουκρανία και από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με άνοδο 0,91% στις 568,01 μονάδες. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέγραψαν επίσης κέρδη, με τον γερμανικό DAX να ανεβαίνει 1% και τον γαλλικό CAC κατά 0,8%.

Οι πιθανότητες τερματισμού του σχεδόν τετραετούς πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας συνέχισαν να στηρίζουν τον δείκτη STOXX 600, με τις ευρωπαϊκές μετοχές κατασκευής και υλικών να ενισχύονται κατά 2,4%. Η γερμανική Heidelberg Materials σημείωσε άνοδο 6,6%, η τσιμεντοβιομηχανία Buzzi 6,1% και η κατασκευάστρια πετροβάμβακα Rockwool 4,5%.

Η Ουκρανία την Τρίτη εξέφρασε στήριξη στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, αλλά τόνισε ότι ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να διευθετηθούν σε συνάντηση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ευρωπαϊκός αμυντικός κλάδος ανέβηκε κατά 1%, αφού είχε καταγράψει πτώση άνω του 5% στις προηγούμενες δύο συνεδριάσεις λόγω προσδοκιών ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση αμυντικών επενδύσεων στην ΕΕ και τη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ η Βρετανία δεσμεύτηκε ξεχωριστά να παραδώσει περισσότερους αντιαεροπορικούς πυραύλους στο Κίεβο τις επόμενες εβδομάδες.

«Υπάρχει συνεχές πισωγύρισμα από την περασμένη εβδομάδα με τα νέα για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά φαίνεται πως οι Ρώσοι δεν θα συνεργαστούν και η συμφωνία μπορεί απλώς να καταρρεύσει. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες της, όπως θα συνέβαινε ούτως ή άλλως», δήλωσε ο Κρις Μπόουτσαμπ, επικεφαλής αναλυτής της IG Group.

Στο μεταξύ, οι παγκόσμιες αγορές αξιολόγησαν ένα μικτό σύνολο καθυστερημένων αμερικανικών οικονομικών στοιχείων, τα οποία ενίσχυσαν ως επί το πλείστον τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Δεκέμβριο.

Οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο ανέρχονταν στο 82,7%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Τα στοιχεία αυτά ήρθαν μετά τη δήλωση του διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ότι η συνεχιζόμενη αδυναμία στην αγορά εργασίας μπορεί να δικαιολογήσει μια ακόμη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, στηρίζοντας τα σχόλια του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς.

Στην Ευρώπη, οι τραπεζικές μετοχές σημείωσαν άνοδο 1,8%, ακολουθώντας την κίνηση των βρετανικών τραπεζών ενόψει της παρουσίασης του προϋπολογισμού από τη Βρετανίδα υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς την Τετάρτη. Σημείωμα της Goldman Sachs παρέπεμψε σε δημοσίευμα των Financial Times που ανέφερε ότι ο τραπεζικός κλάδος θα εξαιρεθεί από αυξήσεις φόρων.

Τα αρχικά κέρδη της εβδομάδας προσφέρουν πολυπόθητη ανάσα στον δείκτη STOXX 600, ο οποίος είχε υποχωρήσει από τα υψηλά ρεκόρ του Νοεμβρίου μετά το παγκόσμιο ξεπούλημα στις αγορές λόγω ανησυχιών για υπερθέρμανση της ανόδου που οδήγησε η τεχνητή νοημοσύνη και προσδοκιών ότι η Fed ίσως καθυστερήσει τη μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Ανάμεσα στους κορυφαίους κερδισμένους, η ολλανδική ABN Amro εκτινάχθηκε κατά 6,4% μετά την ανακοίνωση σχεδίων περικοπής 5.200 θέσεων εργασίας έως το 2028 στο πλαίσιο της δέσμευσής της για μείωση κόστους.

Η Kingfisher σημείωσε άνοδο 5,9% αφού ο όμιλος βελτίωσε την εκτίμηση για τα ετήσια κέρδη του.

Αντίθετα, η Beazley κατέρρευσε κατά 9,3% — η χειρότερη επίδοση στον STOXX 600 — μετά τη μείωση των προοπτικών ασφαλίστρων, επικαλούμενη αυξανόμενο ανταγωνισμό και αδύναμη ανάπτυξη στις κυβερνοασφαλίσεις.

Η Thyssenkrupp Nucera υποχώρησε 9,3% μετά την πρόβλεψη για απότομη μείωση των πωλήσεων το 2026.

Εκπρόσωπος του ισπανικού χρηματιστηρίου δήλωσε ότι η αγορά λειτουργούσε κανονικά, αλλά οι τιμές των δεικτών δεν εμφανίζονταν λόγω τεχνικού προβλήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.